ELON MUSK SARÀ ANCHE UNO SVALVOLATO CHE HA FATTO UNA CAZZATA A COMPRARE TWITTER, MA INTANTO È TORNATO A ESSERE L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO - IL SUO PATRIMONIO NEL 2023 È AUMENTATO DI BEN 92 MILIARDI, A 229 MILIARDI DI DOLLARI. EPPURE NEGLI ULTIMI MESI TUTTI LO AVEVANO RICOPERTO DI PERNACCHIE PER IL RISCHIO BANCAROTTA DI TWITTER. TUTTO MERITO DI TESLA E SPACEX, LE VERE GALLINE DALLE UOVA D’ORO DEL SUO IMPERO – NEL COMPLESSO, I SUPER PAPERONI BRINDANO: LE 500 PERSONE PIÙ RICCHE DEL MONDO HANNO GUADAGNATO 1500 MILIARDI DI DOLLARI QUEST’ANNO…

1 - COME FA MUSK A GUADAGNARE COSÌ TANTO

Estratto dell’articolo di Giuliana Ferraino per il “Corriere della Sera”

ELON MUSK - ILLUSTRAZIONE WALL STREET JOURNAL

[…] Il grande vincitore dell’anno è Elon Musk,imprenditore visionario e controverso. Il suo patrimonio (alla chiusura dei listini di venerdì 29 dicembre) è aumentato di ben 92 miliardi, a 229 miliardi di dollari. Giovedì sera il guadagno era salito addirittura a 95,4 miliardi. Una bella rivincita rispetto alla perdita di 138 miliardi subita nel 2022.

Il suo impero si estende dalle auto elettriche (Tesla) alle missioni spaziali (SpaceX), dalle infrastrutture (The Boring Company) alla neurotecnologia (Neuralink) alle costellazioni di satelliti per telecomunicazioni (Starlink) fino ai social media (X come ha ribattezzato Twitter) e all’intelligenza artificiale (con xAi, ma è stato tra i cofondatori di OpenAi).

MEME SU ELON MUSK E TWITTER

Ma come fa Musk a guadagnare così tanto se gli utili di Tesla sono in calo, mentre cresce la concorrenza di altri produttori di veicoli elettrici, e X è in crisi in seguito alla fuga di molti investitori pubblicitari di peso, tanto da rischiare la bancarotta? […]

Prendiamo Tesla. Nel terzo trimestre chiuso a fine settembre, la società ha realizzato 23,4 miliardi di ricavi, un po’ meno dei 24,05 miliardi attesi degli analisti, anche se in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Ma gli utili sono caduti del 43,71% a 1,85 miliardi dai 3,29 miliardi del terzo trimestre 2022.

giorgia meloni elon musk

Gli «influencer» su X però restano ottimisti sulle prospettive dell’azienda, soprattutto grazie ai prodotti in arrivo come il Cybertruck e la tecnologia di guida autonoma completa. E le conversazioni sul social media di casa sono aumentate, come ha rivelato la Social Media Analytics Platform di GlobalData, azienda leader nel settore di dati e analisi, spingendo gli investitori a puntare sul titolo Tesla in Borsa.

Come abbiamo imparato fin dalla nascita della net economy , le promesse sui risultati futuri contano più dei numeri di oggi. Perciò dall’inizio dell’anno l’azione Tesla ha guadagnato il 130% sul listino del Nasdaq, salito «solo» del 44,5% nel 2023. SpaceX non è quotata, ma viene valutata più di 180 miliardi.

MUSK BEZOS

Sono soprattutto queste due aziende ad aver permesso a Musk di ridiventare l’uomo più ricco del mondo, con ben 50 miliardi in più del francese Bernard Arnault, patron di Lvmh, secondo con 179 miliardi di patrimonio, 17 miliardi in più del 2022.

Al terzo posto, con appena due miliardi in meno, c’è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che nel 2023 ha aumentato il patrimonio di 69,9 miliardi). E poi l’eterno Bill Gates, che grazie a Microsoft vanta una ricchezza di 141 miliardi, 31,5 miliardi in più del 2022. Meno dolce invece l’anno l’anno di Giovanni Ferrero (e famiglia), al 45° posto, primo dei 5 ultramiliardari italiani: il suo patrimonio è sceso a 33,7 miliardi, 8,23 miliardi in meno.

X MUSK - MEME SUL NUOVO NOME DI TWITTER BY EMILIANO CARLI

2 - TECNOLOGIA E ALGORITMI AI PAPERONI DEL MONDO ALTRI 1500 MILIARDI

Estratto dell’articolo di Flavio Bini per “la Repubblica”

[…] Le ricchezze delle 500 persone più ricche del mondo sono salite in un anno di 1500 miliardi di dollari, dopo i 1400 persi nel corso del 2022. Dodici mesi da non dimenticare soprattutto per i miliardari tech che hanno visto le loro fortune salire del 48%, e di circa 658 miliardi, grazie al boom dell’intelligenza artificiale.

A fare la fortuna di Musk e degli altri imprenditori dell’industria tecnologica è soprattutto la corsa delle quotazioni delle loro aziende. Basti pensare che il Nasdaq, l’indice di riferimento del settore tecnologico della Borsa americana, ha guadagnato in un solo anno il 43%.

[…] Resta indietro, poco distante dai livelli di inizio anno, l’amministratore delegato del colosso del lusso Lvmh, che chiude l’anno a quota 178 miliardi, penalizzato dal rallentamento nel 2023 della domanda di beni di lusso. Bernard Arnault è quasi appaiato al fondatore di Amazon Jeff Bezos che, a differenza dell’imprenditore francese, ha visto crescere la sua ricchezza di 70 miliardi.

elon musk jeff bezos

Numeri incoraggianti anche per il fondatore di Meta Mark Zuckerberg, in attesa di capire se la scommessa di Threads darà i suoi frutti accogliendo il popolo di utenti dell’ex Twitter, sempre più a disagio con il nuovo X targato Elon Musk. Il numero uno dell’azienda proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp ha visto crescere il suo patrimonio di altri 80 miliardi, salendo a quota 128 e tallonando l’ex ceo di Microsoft Steve Ballmer, a quota 130.

elon musk matteo salvini