Elon Musk è diventato un estremista di destra? O lo è sempre stato e finora lo ha semplicemente nascosto? Dice di aver cambiato idee molte volte e di aver votato sempre democratici, ma poco importa.

Propaganda sui migranti, tweet contro gli armamenti all’Ucraina e meme no vax: le ultime uscite del patron di Tesla e di X sono eloquenti, e strizzano l’occhio a una variegata galassia estremista. Tra teorie del complotto e attacchi alla “dittatura woke”, l’uomo più ricco del mondo «si sta radicalizzando così in fretta che si fa fatica a starci dietro», spiega al Corriere Fabio Chiusi, giornalista e ricercatore, autore de «L’uomo che vuole risolvere il futuro. Critica ideologica di Elon Musk» (Bollati Boringhieri, 2023).

[…] Nel bel mezzo dello scontro tra Roma e Berlino sulle Ong nel Mediterraneo, Elon Musk ha puntato il dito contro il governo tedesco - reo di «scaricare» i migranti sulle coste italiane - con la stessa retorica e gli stessi argomenti con cui le sigle di destra accusano le navi umanitarie di alimentare volontariamente i flussi migratori.

Lo fa rilanciando un tweet di “RadioGenoa” in cui si mostra un salvataggio in mare. «Attualmente nel Mediterraneo ci sono 8 navi di Ong tedesche che raccolgono immigrati clandestini da scaricare in Italia», si legge nel tweet; organismi «sovvenzionati dal governo tedesco», aggiunge l’account, che conclude: «Speriamo che Afd vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo». E Musk commenta: «L’opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto ciò?». La risposta del governo tedesco non si è fatta attendere: «Sì. E si chiama salvare vite».

[…] Non è la prima volta che Musk fa proprie le parole d’ordine dell’estrema destra. Ha più volte rilanciato le tesi della sedicente sostituzione etnica, secondo cui esisterebbe una volontaria cospirazione globale per sostituire i “bianchi” e creare un “esercito industriale di riserva” per abbassare gli standard di vita occidentali. Oppure ha più volte preso di mira l’obiettivo polemico per eccellenza delle varie teorie del complotto, il finanziere di origine ungherese George Soros. «Soros mi ricorda Magneto (cioè Max Eisenhardt, l’antieroe dei fumetti Marvel nemico del genere umano, ndr)», precisando: «Vuole erodere il tessuto stesso della civiltà, Soros odia l’umanità».

[…] Nelle scorse ore, in ordine, Musk ha twittato meme no vax, contro l’invio di armi in Ucraina, contro i giornalisti e i migranti, solo le ultime di una lunga serie di prese di posizioni che strizzano l’occhio all’estrema destra.

C’è chi attribuisce queste esternazioni al suo carattere spericolato, e chi vede invece lo vede in questo modo scommettere su un futuro successo di Trump così da poter ottenere qualche vantaggio economico.

«Come imprenditore sa che deve avere a che fare con tutti», spiega Fabio Chiusi, «ma Musk è innanzitutto un man-on-a-mission, un uomo in missione con una precisa idea di futuro. Non crede nella politica – la sua idea di fondo è un mondo in cui la politica non esiste – e vuole combattere i rischi esistenziali dovuti, secondo lui, all’ideologia woke e al politicamente corretto. È parte di una battaglia culturale che l’estrema destra promuove attivamente».

La difesa del free speech […] è stata da subito la stella polare della sua acquisizione di Twitter. Ha così riammesso alcuni account di destra e complottisti dopo essere stati bannati: dallo stesso Donald Trump a figure come Andrew Anglin (fondatore del sito neonazista The Daily Stormer) e Patrick Casey, fino a Ron Watkins (tra i leader di QAnon) e Kanye West (riammesso sulla piattaforma dopo che lo stesso Musk lo aveva sospeso per aver pubblicato la foto di una svastica intrecciata con una stella di David).

«Il proprietario di X in questo modo vuole salvare la “libertà d’espressione” tramite una piattaforma che lo consenta», afferma Chiusi. In questo senso va letta la decisione di fuoriuscire dal Codice di condotta europeo contro le fake-news o di tagliare il team della piattaforma che monitora la disinformazione a ridosso delle elezioni.

Ma la vicinanza di Elon Musk alla galassia globale dell’estrema destra si correda di tutti i suoi principali ingredienti. Ci sono tweet che strizzano l’occhio al mondo no vax […]. E ancora, la difesa del possesso di armi anche dopo le stragi che periodicamente insanguinano gli Stati Uniti, tipico refrain dei conservatori d’oltreoceano (e non solo). In più, ha ospitato (con molti problemi tecnici) su un Twitter Space il lancio della candidatura del repubblicano Ron De Santis.

Dopo essere stato per diversi mesi un paladino della causa ucraina, le sue ultime uscite hanno poi prestato più di una volta il fianco alla propaganda russa. L’ultima in ordine cronologico è un meme in cui si prende in giro la richiesta di aiuti militari del presidente Zelensky, subito rilanciato da account vicini al Cremlino.

C’è stato poi anche il caso legato a Starlink, il sistema di internet satellitare di Space X che garantisce connessioni ad alta velocità nonostante i bombardamenti russi delle infrastrutture: fornito a Kiev fin dai primi giorni dopo l’aggressione di Mosca, nella biografia scritta da Walter Isaacson pubblicata nel settembre 2023 si legge che Musk avrebbe nei mesi scorsi disattivato il sistema per evitare che si colpisse la Crimea, causando più di una tensione con il governo ucraino (anche se Isaacson stesso ha ridimensionato la questione e benché Federov, vicepremier ucraino, in un'intervista del febbraio 2023 abbia ridabito: «Musk è uno dei maggiori donatori privati dell'Ucraina. Internet via satellite salva milioni di vite al giorno»).

«In questo momento Musk è un megafono dell’estrema destra globale», spiega Fabio Chiusi. Le idee del patron di X non sono semplicemente quelle di un privato cittadino ma un «vero e proprio pericolo per la democrazia liberale. […]. È un populista che mira a un mondo in cui la politica non esiste più e governano tecnocrati e referendum continui. È il Ceo che più rappresenta l’egemonia culturale di questo momento storico»

