24 mar 2021 10:50

EMA ALLORA È UN VIZIO! DOPO AVER FRENATO ASTRAZENECA IN UNA SORTA DI COMMEDIA DEL RIDICOLO, L'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI NON DÀ L'OK A SPUTNIK E INVIERÀ GLI ISPETTORI IN RUSSIA IL 10 APRILE, MENTRE PUTIN STA CERCANDO DI PIAZZARE IL SUO FARMACO ANTI-COVID AI SINGOLI PAESI SENZA ASPETTARE L'UE - ORMAI È CHIARO CHE L'ARMA SEGRETA DI REGNO UNITO E ISRAELE È STATA NON AVERE TRA I PIEDI LA BUROCRAZIA DI BRUXELLES...