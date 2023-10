EMIRATI NON SCHIERATI – ABU DHABI CONDANNA GLI ATTACCHI DI HAMAS IN ISRAELE: “SONO UN’ESCALATION SERIA E GRAVE”. E INVITA I TERRORISTI A “CESSARE LE OSTILITÀ”. GLI EMIRATI ARABI SONO STATI I PRIMI A FIRMARE GLI ACCORDI DI ABRAMO, PER LA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON GERUSALEMME, TRE ANNI FA – I PALESTINESI HANNO PRESO 130 OSTAGGI ISRAELIANI: CONTINUANO I LANCI DI RAZZI E GLI SCONTRI NEL SUD DELLO STATO EBRAICO… - VIDEO

EMIRATI ARABI UNITI, HAMAS DEVE CESSARE GLI ATTACCHI

BENJAMIN NETANYAHU CON ABDULLAH BIN ZAYED (MINISTRO DEGLI ESTERI DEGLI EMIRATI ARABI UNITI)

(ANSAmed) - Gli Emirati Arabi Uniti, da 3 anni legati a Israele da un accordo di pace, hanno esortato Hamas a cessare le ostilità contro Israele. In un comunicato diffuso nelle ultime ore dal ministero degli esteri di Abu Dhabi e ripreso dai media regionali si afferma che "gli attacchi di Hamas contro le città e i villaggi israeliani vicino alla Striscia di Gaza, così come il lancio di migliaia di razzi su località abitate rappresentano un'escalation seria e grave".

MO: HAMAS E JIHAD ISLAMICA, PRESI 130 OSTAGGI ISRAELIANI

(Adnkronos) - Il movimento islamico palestinese di Hamas ha rivendicato di avere preso in ostaggio oltre 100 israeliani durante la sua incursione di sabato, mentre la Jihad islamica ha detto di averne rapiti una trenina. L'alto esponente di Hamas Musa Abu Marzouk ha aggiunto che tra gli ostaggi ci sono anche alti funzionari israeliani.

SCONTRI A SUD DI ISRAELE, RAZZI DA GAZA

attacchi di israele a gaza

(ANSA) - Al terzo giorno di guerra continuano ad arrivare razzi da Gaza su Israele e combattimenti sono in corso nel sud con i terroristi infiltrati. L'aviazione dello Stato ebraico ha colpito circa 800 obiettivi di Hamas e delle altre fazioni nella Striscia. L'esercito fino ad ora ha condotto 1.149 attacchi aerei sull'enclave palestinese con una crescita rispetto agli 800 di ieri mattina, mentre ci sono ancora 6 villaggi nel sud del territorio israeliano in cui sono in corso combattimenti tra miliziani armati di Gaza - entrati anche la notte scorsa - e i soldati.

attacco di israele a gaza

In particolare nelle località di Beeri, Kfar Aza, Nirim e Alumim. Scontri anche a Sderot. I miliziani hanno reso noto di avere 130 ostaggi, cento nella mani di Hamas, trenta tenuti prigionieri dalla jihad islamica. Dal momento dell'invasione da parte di Hamas nel sud, le vittime israeliane sono più di 700, compresi i 260 del massacro al rave party al confine, mentre i feriti superano i 2000.

Un bilancio delle vittime destinato a crescere come ha detto in un briefing notturno un portavoce dell'esercito israeliano. I morti a Gaza per gli attacchi aerei sono 436, mentre a questi vanno aggiunti i miliziani armati delle fazioni, circa 300-400 uccisi dall'esercito in Israele secondo i dati diffusi dal portavoce militare.

benjamin netanyahu, donald trump e i ministri degli esteri di barhein e emirati arabi uniti

I feriti a Gaza - secondo il ministero della sanità locale -sono circa 2.270. Gli Usa secondo quanto riporta il Washington Post si attende una operazione via terra dell'esercito israeliano a Gaza entro 24-48 ore. "I combattimenti sono ancora in corso nel Sud di Israele, terroristi sono ancora nel Paese, sono entrati circa mille palestinesi assetati di sangue, sono andati casa per casa, edificio per edificio per massacrare civili e militari israeliani.

operazione al aqsa

Sfortunatamente la cifra astronomica di 700 israeliani uccisi è destinata a non restare tale. Mai nella storia di Israele ci sono state tante vittime per un solo attacco", lo ha detto nella notte un portavoce delle Forze di Difesa israeliane pubblicando un video su X. Il portavoce ha definito la giornata di sabato "di gran lunga la peggiore giornata nella storia di Israele".

razzi da gaza verso israele

MO: IDF, SI COMBATTE ANCORA CON HAMAS IN 6 INSEDIAMENTI DEL SUD DI ISRAELE

(Adnkronos) - A 48 ore dall'attacco lanciato da Hamas, in sei insediamenti del sud di Israele al confine con la Striscia di Gaza sono ancora in corso combattimenti tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i miliziani. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa.

benjamin netanyahu

I combattimenti sono in corso a Be'eri, Kfar Aza, Nirim e Alumim, ha precisato Hagari. Alcuni terroristi impegnati negli scontri si trovavano in Israele dopo l'attacco preliminare di sabato, mentre altri hanno attraversato il confine negli ultimi due giorni.