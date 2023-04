EMMANUEL E URSULA, IL POLIZIOTTO BUONO E IL POLIZIOTTO CATTIVO – MACRON E VON DER LEYEN SONO ARRIVATI IN CINA CON DUE POSIZIONI DIVERSE: SE LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SI È PRESENTATA SCETTICA SULLA BUONA FEDE DI XI JINPING, IL TOYBOY DELL’ELISEO HA PORTATO CON SÉ UNA DELEGAZIONE DI INDUSTRIALI. TRADOTTO: MENTRE CIANCIA DI PACE IN UCRAINA, LAVORA, COME SEMPRE, AGLI INTERESSI ECONOMICI DEL SUO PAESE…

1. UCRAINA: XI VEDE MACRON E VON DER LEYEN E SI DICE PRONTO A CHIAMARE ZELENSKY

Estratto da www.ansa.it

Missione cinese del presidente francese Macron e della presidente della commissione Ue von der Leyen. Ai due leader europei, il presidente cinese Xi Jinping mostra disponibilità a chiamare il presidente ucraino Zelensky, Ma Mosca intanto ribadisce che per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica.

[…] Il presidente francese, nelle prime battute del bilaterale aperto ai media, ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping di "contare" su di lui per "riportare la Russia alla ragione". Macron e il leader cinese hanno chiesto colloqui di pace tra la Russia e l'Ucraina "il prima possibile". E si sono detti contrari all'uso delle armi nucleari in Ucraina.

Sulla crisi ucraina, la Cina insiste "nel promuovere i colloqui di pace e una soluzione politica", esprimendo la disponibilità a collaborare con la Francia per invitare la comunità internazionale a "mantenere una moderazione razionale ed evitare di intraprendere azioni" che possano aggravare la crisi o "portarla fuori controllo". Secondo Xi Jinping, "bisogna rispettare rigorosamente il diritto internazionale umanitario, astenersi dall'attaccare civili e strutture civili e proteggere donne, bambini e altre vittime di conflitti".

Xi, in particolare, ha sollecitato "ad attuare seriamente la promessa solenne a non utilizzare le armi nucleari e a non combattere guerre nucleari". […] Xi ha anche parlato di cooperazione "per affrontare gli effetti di ricaduta della crisi ucraina nel settore alimentare, energetico, finanziario, dei trasporti e in altri campi", al fine di "ridurre l'impatto negativo della crisi ucraina sul mondo, in particolare sui Paesi in via di sviluppo".

Il presidente francese, da parte sua, ha esortato il suo omologo cinese a non consegnare alla Russia nulla che possa essere usato nella sua guerra contro l'Ucraina, ha riferito una fonte diplomatica francese che ha partecipato all'incontro tra i due presidenti. Le spedizioni di armi dalla Cina alla Russia, ha avvertito Ursula von der Leyen, "nuocerebbero significativamente" ai rapporti tra Bruxelles e Pechino, perché "assistere un aggressore sarebbe contrario al diritto internazionale". La Cina, ha aggiunto, ha la responsabilità di usare la sua influenza nei confronti della Russia e l'Ue "conta" su di lui per farlo.

Peraltro, durante gli incontri che hanno avuto a Pechino, il presidente cinese Xi ha riferito a quello francese Macron di essere pronto a chiamare il leader ucraino Volodymyr Zelensky al momento opportuno. E la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato di aver incoraggiato il presidente Xi Jinping a contattare il presidente Zelensky. […]

La reazione di Mosca

"La Cina ha un potenziale di mediazione molto efficace e impressionante, e i recenti successi diplomatici di Pechino lo hanno dimostrato in modo eloquente. Ma la situazione con l'Ucraina è ancora difficile, per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti […].

2. LA DIFFICILE MISSIONE A PECHINO

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

Qualche politologo li definisce «la poliziotta cattiva e quello buono»: sono Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron, che oggi incontrano insieme Xi Jinping. Al primo punto nelle dichiarazioni del presidente francese c’è la richiesta di un impegno credibile del leader cinese per porre fine alla guerra in Ucraina (seguiranno e si sovrapporranno le discussioni sugli affari con Pechino). […]

Prima ancora di partire, la presidente della Commissione europea ha avvertito che i rapporti tra Europa e Cina non sono e non possono essere «né bianchi né neri», bisogna ridurre i rischi della nostra dipendenza commerciale, anche se è impossibile «disaccoppiare» le due economie.

[…] Von der Leyen ha rinfacciato a Xi di aver coltivato l’ormai famosa e famigerata amicizia «senza limiti» con Vladimir Putin, nonostante l’aggressione russa a Kiev, con l’obiettivo di avvantaggiarsi ed elevare la Cina al rango di superpotenza mondiale.

Insomma, la presidente non vede Xi nei panni del mediatore, casomai del profittatore, ma proverà comunque a pressarlo ancora. Il rappresentante cinese presso la Ue ha espresso forte disappunto e negato al solito che il suo governo sostenga Mosca sulla guerra.

Grande benvenuto invece per il presidente francese. Macron è arrivato in visita di Stato con un seguito di una cinquantina di capitani d’industria, che rappresentano Edf (energia nucleare), Alstom (treni e ferrovie), Veolia (impianti idrici), Airbus. Ha imbarcato nella spedizione anche il regista Jean-Jacques Annaud, l’attrice Gong Li e il direttore dello zoo di Beauval […] . Macron tenta un’operazione di «charme» francese e «business» multinazionale.

[…] Per mesi, […] ha invocato e atteso una mediazione cinese tra Mosca e Kiev. Al solito, emerge un distanziamento dagli Stati Uniti. Appena arrivato a Pechino si è detto inquieto per la prospettiva che le relazioni tra Occidente e Cina finiscano in un «irresistibile ingranaggio di tensioni crescenti».

La Francia vuole invece ancora «coinvolgere» Xi nelle pressioni per spingere la Russia verso un’uscita dalla crisi. Von der Leyen, più vicina alla linea di Joe Biden, ha ammonito che a questo punto l’atteggiamento cinese sulla guerra di Putin peserà sul futuro delle relazioni con l’Europa.

[…] Non c’è da farsi troppe illusioni che la vecchia tattica del poliziotto buono e cattivo impressioni Xi al punto di fargli cambiare strada. Ma almeno questa missione segnala che l’Europa vuole chiarire e riequilibrare il suo rapporto con la Cina, sul piano politico e commerciale.

[…] Macron vorrebbe ottenere da Xi un impegno per la tanto sospirata telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: sarebbe un notevole successo per la politica francese. L’Eliseo dice che la diplomazia con la Cina è una partita lunga, «instaurare rapporti personali con Xi significa potersi parlare al momento opportuno». Le sei o sette ore di colloqui Macron-Xi sono comunque soverchiate dalle circa 400 ore che il leader cinese ha trascorso con l’amico Putin in 40 incontri in 10 anni. E mentre il presidente francese pensa al fronte ucraino, quello cinese guarda anche e soprattutto a Taiwan. […]

