MACRON VUOLE CHIUDERE LA SCUOLA NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE, L'ENA, DA CUI PROVIENE GRAN PARTE DELLA CLASSE DIRIGENTE FRANCESE, COMPRESO LUI STESSO

L’Ena chiude. O meglio viene inglobata da un nuovo istituto, frutto di un’ampia riorganizzazione di tutte le grandi scuole dell’élite francese, a cominciare dalla Scuola nazionale di amministrazione, appunto, e dalla Scuola nazionale della magistratura. Sarebbe questa - insieme al ritorno dell’indicizzazione delle pensioni minime e alla riduzione delle imposte dirette per le classi medie - la proposta più eclatante che il presidente francese intenderebbe fare dopo la chiusura del Grand Débat.

Una mossa populista

EMMANUEL MACRON IN PREGHIERA

L’indiscrezione è stata pubblicata da Le Figaro, e non si può escludere che sia un ballon d’essai lanciato dallo stesso Eliseo - che non ha confermato nulla - per valutare la reazione dei cittadini: nel “lontano” 2007 un sondaggio indicava a favore della chiusura solo il 27% degli intervistati. È una mossa decisamente “populista”: Macron, nel discorso poi non mandato in onda, avrebbe voluto dire che la Francia ha bisogno di favorire una selezione dei candidati «in funzione unicamente del loro merito e non della loro origine sociale o familiare».

Una riforma comunque elitaria

«Lo Stato - avrebbe dovuto dire il presidente - deve dare l’esempio. Se vogliamo costruire una società dell’uguaglianza della opportunità e dell’eccellenza repubblicana, occorre rifondare le regole di reclutamento, delle carriere, e dell’apertura dell’alta funzione pubblica». L’impostazione resta elitaria: «Credo nell’eccellenza repubblicana - avrebbe proseguito Macron - e abbiamo bisogno di una élite, di decisori. Semplicemente, questa élite deve essere ad immagine della società ed essere selezionata su basi esclusivamente meritocratiche».

Proposte ricorrenti

emmanuel macron

L’Ena è molto disprezzato dai francesi proprio per la sua natura elitaria, e molti politici - a volte essi stessi énarques - hanno annunciato la chiusura della scuola, fin dalla sua creazione nel 1945. A favore della soppressione si era pronunciato, nelle presidenziali del 2007, François Bayrou, fondatore del Mouvement Democratique - che oggi sostiene Macron - e, nelle primarie della destra, Bruno Le Maire, ex énarque e oggi ministro dell’Economia.

Discussioni nel governo

Questa volta, però, la soppressione sarebbe stata discussa a lungo dal consiglio dei ministri. Del resto Macron - che con la partecipazione all’Ena ha ottenuto automaticamente, per merito, il suo primo incarico come ispettore delle finanze - chiede una riforma dell’istituto dal 2004, dal giorno in cui consegnò - come elaborato per ottenere il diploma finale - un rapporto molto critico sulla scuola.

Il problema del nepotismo

BAYROU MACRON

Il problema è il nepotismo (in senso lato), che si è aggravato nel corso del tempo. Tra i vincitori del concorso di ammissione all’Ena, sette su dieci sono oggi figli di manager o professionisti di eguale livello (sei su dieci al Polytechnique. Negli anni 60 e 70 il sistema era più democratico come nella vocazione stessa della scuola, voluta nel 1945 da Charles de Gaulle (e dal suo ministro Michel Debré) e da Maurice Thorez, segretario del Partito Comunista il quale, prima come direttore della commissione per la riforma dell’amministrazione, poi come vicepresidente del consiglio nei governi Gouin e Bidault, realizzò concretamente il progetto.

Il grande compromesso tra destra e sinistra

MACRON ALLA GOGNA - PROTESTE CONTRO IL PRESIDENTE FRANCESE

Le origini della scuola - a parte un tentativo nel 1848 - risalgono alla politica del Fronte popolare negli anni 30. L’idea è espressione dell’approccio élitista sia del mondo conservatore che di quello comunista oltre che della cultura amministrativa e centralistica tipica della Francia. Al fianco dell’Ena si dette così vita anche ai dieci Istituti di studi politici e al Centro di alti studi amministrativi. Originariamente a Parigi, dal 2007 l’Ena ha sede a Strasburgo per enfatizzare la vocazione europea.

