ER MEJO FICO DEL BIGONCIO – L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, ROBERTO FICO, È L’UNICO RIMASTO IN PISTA DEL “TRIO DELLE MERAVIGLIE” DEL MOVIMENTO 5 STELLE DEGLI ESORDI. DI MAIO E DIBBA HANNO SCELTO ALTRE STRADE, LUI, IN SILENZIO, È RIMASTO, RIVENDICANDO IL SUO POSIZIONAMENTO “DE’ SINISTRA”. E ORA, CON ELLY SCHLEIN ALLA SEGRETERIA DEL PD, TORNA IN PRIMA LINEA PER CANDIDARSI ALLE REGIONALI IN CAMPANIA CON I GIALLOROSSI, AL POSTO DI DE LUCA (AUGURI)

Estratto dell’articolo di Domenico Di Sanzo per “il Giornale”

È tornato, ma forse è l’unico dei big del M5s delle origini a non essere mai andato via. Una bordata sul reddito di cittadinanza, una tirata a Giorgia Meloni sui migranti, un complimento a Elly Schlein. E poi la fuga in avanti, un inedito per Roberto Fico, sempre attento alle parole e reduce del Movimento «né di destra né di sinistra».

«Sono un uomo di sinistra, un uomo progressista», si confessa Fico a Filo diretto, su Rainews24. Ora che Giuseppe Conte rivendica l’ambizione di essere la calamita del progressismo, con i Cinque Stelle che competono a sinistra con il Pd, l’ex presidente della Camera non deve più nascondersi. Semmai è pronto a rilanciare, con l’obiettivo di strappare una deroga al principio dei due mandati e correre con i giallorossi da presidente della Campania nel 2025.

[…] Ai primordi del grillismo lui era il «comunista», Alessandro Di Battista faceva la parte del ribelle e Luigi Di Maio, con la sua grisaglia, già mostrava le stimmate del «moderato». Del trio delle meraviglie di Beppe Grillo è rimasto solo lui. […] non a caso, mantiene ancora il suo presidio a Montecitorio. Non ci pensa proprio a lasciare l’ufficio da ex presidente della Camera dei Deputati, nonostante le polemiche.

Intanto interviene, dichiara. In preda a un’insolita verbosità, sbocciata all’indomani della vittoria di Schlein al congresso del Pd. «Ora bisogna comprendere la differenza tra progressista e di sinistra - spiega io penso che il progressismo sia una forma più ampia e moderna della sinistra, che comprende anche l’ambientalismo. Oggi il M5s è riuscito a imporre un’agenda politica ambientale diversa, stiamo lavorando per una strada con i Verdi europei».

[…] Poi gli assist a Schlein, considerata la testa di ponte per conquistare la Campania alla guida di una coalizione tra Pd e M5s. La segretaria non concederà il terzo mandato a Vincenzo De Luca e Fico guarda al Comune di Napoli, al sindaco giallorosso Gaetano Manfredi. «Auguri a Schlein, le nostre comunità in parte devono sicuramente lavorare insieme», la riflessione dell’ex presidente della Camera. Che però dovrà fare i conti con Grillo e il suo no a eccezioni sulla regola dei due mandati.

Anche sulla riforma del reddito di cittadinanza Fico si è dato da fare con le dichiarazioni, bruciando sul tempo Conte. «Tolgono risorse ai più deboli, il governo è confuso e miope», la stoccata. Non è che è tornato, semplicemente non se n’è mai andato.

