22 mar 2024 14:00

ERA UN FUOCO DI PAGLIA – EIA EIA, ALTOLÀ: GUIDO PAGLIA SI CHIAMA FUORI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE RAI. IL GIORNALISTA, CHE GIAMPAOLO ROSSI VOLEVA FORTISSIMAMENTE NEL CDA, HA RINUNCIATO PER, SOSTIENE, IL “LINCIAGGIO MEDIATICO SUBITO”: “NON VOGLIO ESSERE OGGETTO DI ALTRI ATTACCHI, NÉ METTERE IN DIFFICOLTÀ FDI. PECCATO, PERCHÉ AVREI FATTO MOLTO VOLENTIERI IL CONSIGLIERE…” – IN POLE ADESSO PER LA QUOTA MELONIANA DEL CDA RIMANE SOLO MAURO MAZZA