29 ago 2023 18:37

ERA ORA: MARCELLO DE ANGELIS SI È DIMESSO – L’EX ESTREMISTA DI DESTRA HA RIMESSO IL MANDATO DA RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE LAZIO: UFFICIALMENTE, A CONVINCERLO, NON SAREBBE STATO IL PUTIFERIO PER LE SUE USCITE SULLA STRAGE DI BOLOGNA, IL POST CON IL CANDELABRO DI HIMMLER O LE VECCHIE CANZONI APERTAMENTE FASCISTE, MA LE POLEMICHE PER L’ASSUNZIONE NEL SUO STAFF DEL COGNATO, EDOARDO DI ROCCO, DECISIONE NON COMUNICATA UFFICIALMENTE AL GOVERNATORE, FRANCESCO ROCCA. MA NON CI CREDE NESSUNO: LE SUE SPARATE ERANO DIVENTATE UN PROBLEMA, SOPRATTUTTO PER GIORGIA MELONI, CHE TENTA IN OGNI MODO DI "RIPULIRSI" DAL MONDO EX MISSINO (SENZA FARLO APERTAMENTE, PENA LA PERDITA DEI VOTI DESTRORSI) - VIDEO: LE CANZONI DEI 270BIS