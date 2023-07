2 lug 2023 19:00

ERA UN PARTITO, SARA’ UNA FAMIGLIA - ARIANNA, NON E' SOLO SORELLA DELLA PREMIER E MOGLIE DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA: E’ STATA NOMINATA NUOVA RESPONSABILE DEL TESSERAMENTO. UN POSTO CHIAVE: E' COME SE GIORGIA L'AVESSE NOMINATA SEGRETARIA DEL PARTITO AL POSTO SUO – DOPO IL BOOM ELETTORALE, FDI AMPLIA LA SEDE DI VIA DELLA SCROFA...