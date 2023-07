22 lug 2023 20:01

ERAVATE PREOCCUPATI PER IL FUTURO DI ENRICO LETTA? TRANQUILLI, L’EX SEGRETARIO DEL PD HA TROVATO UN NUOVO IMPIEGO IN EUROPA. ORA È “ALLA RICERCA DELLA FORMULA MAGICA PER RILANCIARE IL MERCATO UNICO EUROPEO” – IN CONCRETO, IL CONSIGLIO DELL'UE LO HA INCARICATO DI REDIGERE UN RAPPORTO “STRATEGICO” PER AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ DEL MERCATO UNICO – CE LA FARÀ COLUI CHE NON È RIUSCITO A METTERE D'ACCORDO CALENDA CON BONELLI? – SALVINI AL VELENO: “PERDONO LE ELEZIONI IN ITALIA E FANNO CARRIERA IN EUROPA”