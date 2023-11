ERDOGAN ABBAIA E MORDE – IL PRESIDENTE TURCO TORNA A TUONARE CONTRO ISRAELE: “A GAZA SONO STATI COMMESSI CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ ESATTAMENTE PER 28 GIORNI”. IL “SULTANO” HA CHIESTO DI NUOVO IL CESSATE IL FUOCO E PROPONE UNA “CONFERENZA DI PACE INTERNAZIONALE”, OVVIAMENTE CON LUI COME MEDIATORE – INTANTO IL MINISTRO DEGLI ESTERI IRANIANO HA CHIAMATO IL LEADER DI HAMAS…

RECEP TAYYIP ERDOGAN ALLA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA

ERDOGAN, 'A GAZA CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ DA UN MESE'

(ANSA) - "Niente può scusare quello a cui abbiamo assistito dal 7 ottobre e spiegare questa brutalità. A Gaza sono stati commessi crimini contro l'umanità esattamente per 28 giorni".

Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un conferenza ad Astana, in Kazakhstan, in occasione del vertice degli Stati turchi, come riporta Anadolu.

Erdogan è tornato a chiedere un cessate il fuoco e ha ribadito la proposta per una "conferenza di pace internazionale" per porre fine al conflitto in Israele e Palestina. Il leader turco ha aggiunto che finora Ankara ha inviato 10 aerei con aiuti umanitari destinati a Gaza.

TELEFONATA TRA IL MINISTRO DEGLI ESTERI DELL'IRAN E LEADER HAMAS

il capo di hamas Ismail Haniyeh a doha - qatar

(ANSA) - "In una telefonata questa notte con lo sceicco Ismail Haniyeh, il capo dell'ufficio politico di Hamas, abbiamo avuto uno scambio di vedute riguardo agli ultimi sviluppi in Palestina, a Gaza e nella Cisgiordania". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian. Dall'inizio del conflitto in Israele e Palestina, Haniyeh e Amirabdollahian si sono già visti due volte, l'ultima martedì scorso a Doha, in Qatar.

IL VIDEO MESSAGGIO DI ISMAIL HANIYEH - LEADER DI HAMAS

