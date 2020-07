LA FASE 3 DEL CONTE-CASALINO: PASSERELLE E CITAZIONI POP COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI – IN SPAGNA SFODERA UNA SCONTATISSIMA CITAZIONE DI NANNI MORETTI PER PARLARE DI CONFRONTO CON L’OPPOSIZIONE: “RICORDA UN PO’ ‘ECCE BOMBO’...MI SI NOTA DI PIÙ A CHIGI O A VILLA PAMPHILJ? IN STREAMING O IN FOTO? ECCO, IO CI SONO SEMPRE, GLI INVITI SONO PARTITI. SPERIAMO CHE QUESTO CONFRONTO AVVENGA” – VIDEO