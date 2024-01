GLI ESTREMI SI ATTRAGGONO: I CENTRI SOCIALI DE’ SINISTRA E FORZA NUOVA SI UNISCONO NELLA MARCIA ANTI-ISRAELIANA ORGANIZZATA PER IL 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA. LA POSSIBILITÀ CHE IL CORTEO SI TRASFORMI IN UNA MANIFESTAZIONE ANTISEMITA, DURANTE LA COMMEMORAZIONE MONDIALE DELLE VITTIME DELL’OLOCAUSTO, È ALTISSIMO. E INFATTI IL VIMINALE VALUTA LO STOP – LA PROVOCAZIONE DEGLI STUDENTI PALESTINESI, CHE CITANO PRIMO LEVI, E LA REPLICA DELLA COMUNITÀ EBRIACA: “ABBIATE LA DIGNITÀ DI MANIFESTARE IL VOSTRO PENSIERO SENZA OFFENDERE LA MEMORIA DEI SOPRAVVISSUTI».

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il "Corriere della Sera"

Fermate quel corteo. Il presidente della comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, si appella al governo: «La manifestazione pro Palestina indetta a Roma per il 27 gennaio, Giorno della memoria, sarebbe una sconfitta per tutti. Non capiamo come sia stato possibile concedere l’autorizzazione in una ricorrenza che è internazionale, per di più nel contesto del 7 ottobre, massacro antisemita come non se ne vedevano dai tempi del nazismo. Alle istituzioni […] chiediamo di impedire questa vergogna».

Non è solo sua, la preoccupazione. A tre giorni dall’evento la tensione è già altissima. La manifestazione pro Palestina, organizzata da studenti e associazioni dei palestinesi in Italia, partirà sabato alle 15 da piazza Vittorio e arriverà a San Giovanni. Ma sabato è anche il Giorno della memoria, la commemorazione mondiale delle vittime dell’Olocausto.

E il rischio che il corteo si trasformi […] in una […] marcia dell’antisemitismo, con tanto di bandiere di Israele bruciate come accadde già ad ottobre nella Capitale, è reale. Proprio per questo il ministero dell’Interno sta valutando approfonditamente cosa fare e non si esclude lo stop al corteo.

In piazza, insieme ai centri sociali romani e ai collettivi dell’università La Sapienza, scenderanno infatti anche i neofascisti «antisionisti» di Forza Nuova («nel Giorno della memoria ricorderemo il genocidio palestinese in atto», annuncia provocatorio il leader Roberto Fiore) e ci saranno quelli di Ancora Italia di Giuliano Castellino («ma io sono sorvegliato speciale, rimarrò nei paraggi»).

Così i leader storici del pacifismo italiano annunciano che non ci saranno: da Paolo Cento a Piero Bernocchi dei Cobas; da Mao Valpiana, presidente del movimento Nonviolento a Francesco Vignarca della Rete Pace Disarmo. «Il Giorno della memoria — spiega Paolo Cento — ha una sua peculiarità. La strage contro i palestinesi merita e meriterà […]una giornata specifica nella memoria collettiva dell’umanità. Ma sono storie e fatti differenti, ecco perché io non ci sarò. No però ai divieti preventivi».

[…] Gli studenti palestinesi, nel manifesto dell’iniziativa, hanno voluto mettere una frase di Primo Levi, il grande scrittore sopravvissuto ad Auschwitz. «Comprendere è impossibile, conoscere è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare». Una scelta che è suonata, però, come una provocazione, anche in virtù della parola d’ordine che aprirà il corteo: «Stop al genocidio del popolo palestinese».

Durissima […] la reazione dell’Associazione 7 Ottobre, fondata da Stefano Parisi: «La macchina della propaganda antisemita osa appropriarsi delle parole di Primo Levi per rovesciare sugli israeliani, attaccati e massacrati in 1.400 nelle loro case il 7 ottobre, l’accusa di genocidio». Perentoria, anche la presidentessa dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni: «Lasciate Levi alla nostra memoria. Abbiate la dignità di manifestare il vostro pensiero senza offendere la memoria dei sopravvissuti».

[…] Azioni di «propaganda antisionista», organizzate da Forza Nuova, si terranno sabato anche «a Milano, Torino, Verona, Catania», dice Fiore, già in campagna elettorale per le Europee, nonostante la condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi (8 anni e 7 mesi a Castellino) per l’assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021. Anche quello era un sabato.

