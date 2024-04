30 apr 2024 15:52

ETEROGENESI DEI FINI – TRA CONDIZIONALE E CONDONI, GIANFRANCO FINI NON RISCHIA IL CARCERE, NONOSTANTE LA CONDANNA A DUE ANNI E OTTO MESI – LA COMPAGNA, ELISABETTA TULLIANI, INVECE, CONDANNATA A CINQUE ANNI, POTREBBE FINIRE AL GABBIO, COME IL FRATELLO GIANCARLO, CONDANNATO A 6 ANNI - I GIUDICI HANNO DATO RAGIONE ALLA TESI DEI PM: L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, NELLA COMPRAVENDITA DELLA CASA DI MONTECARLO, NON FU RAGGIRATO DALLA COMPAGNA E DAL COGNATO, MA ERA CONSAPEVOLE DELL'OPERAZIONE...