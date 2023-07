EURO-LOLLO! – IL COGNATO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, HA CONFESSATO AGLI AMICI DI COLDIRETTI CHE STA PENSANDO DI CANDIDARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE. CON LA POSSIBILITÀ (UTOPIA?) DI FARE IL COMMISSARIO ALL’AGRICOLTURA SE I CONSERVATORI ENTRASSERO IN MAGGIORANZA – L’IPOTESI SUGGESTIVA DI PIAZZARE IN LISTA LA “SORELLA MADRE”, ARIANNA E IL RIMPASTO: SE LOLLO VA A BRUXELLES, LA DUCETTA POTREBBE RIMUOVERE QUALCHE ALTRO MINISTRO CHE L’HA DELUSA…

“Sto valutando di candidarmi alle elezioni europee: cosa ne pensate?”. Francesco Lollobrigida la settimana scorsa ha fatto questa confessione ad alcuni dirigenti di Coldiretti, sindacato di casa al ministero della Sovranità alimentare.

Parole che aprono scenari interessanti per il governo, che andrebbe verso un rimpasto, ma anche per le dinamiche della Fiamma magica. E cioè la catena di potere casalingo e consanguineo che domina il melonismo.

Il Lollo nazionale venti anni fa ha conosciuto Arianna Meloni. La coppia ha due bimbe. Ary è l’influente sorella maggiore di Giorgia, dirigente di primo piano di FdI (si occupa del tesseramento). In questi giorni la si può incrociare alla Camera, visti i lavori di ristrutturazione in corso nella sede del partito in Via della Scrofa.

Voci di buvette […] nei giorni scorsi raccontavano di una possibile candidatura della “sorella madre” a Strasburgo, capolista nella circoscrizione Italia centrale per FdI. Ipotesi suggestiva (alle Europee vota Meloni!) che ha trovato pareri discordanti nel partito […].

Discorso diverso per Lollobrigida, ultimamente meno esposto mediaticamente rispetto agli inizi dell’esecutivo e per alcuni colleghi ministri “meno reattivo sui dossier nevralgici”. Spesso è in missione all’estero. E lunedì, in Spagna, ha avuto anche modo di incontrare Santiago Abascal, leader di Vox che domenica tenterà la presa del potere in tandem con i popolari.

Se il ministro sembra ritrarsi dai fari dell’opinione pubblica, ecco Arianna Meloni, raccontata come sempre più centrale, come consigliera e amica della sorella premier. Domenica scorsa l’ha accompagnata nella trasferta di Pompei per l’inaugurazione della nuova corsa di Trenitalia, senza aver paura dei flash curiosi. E se fosse per lei, come un giorno ebbe a confessare, “Giorgia la seguirei anche nelle trasferte più lunghe”. Ovunque. Tra miti e leggende di Palazzo, la “sorella madre” c’è. E dice la sua, calma la “capa”, riceve chi va ascoltato e fa ordine nel caos quotidiano del partito della nazione.

Lollobrigida invece è rimpianto, soprattutto alla Camera dove faceva marciare, e non marcire, la falange di deputati che guidava dall’opposizione. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che lo ha visto crescere e che per lui affrontò fisicamente il segretario di Gianfranco Fini Checchino Proietti rimettendoci il posto di coordinatore regionale, gli riconosce ancora oggi doti di tattica e strategia fuori dalla media.

Qualità che non sfuggono alla premier che così potrebbe candidarlo come testa di serie il prossimo giugno nella circoscrizione del centro Italia. Con la possibilità magari di andare a fare il commissario all’Agricoltura se la leader di Conservatori dovesse far parte della maggioranza che verrà. Promoveatur ut amoveatur? E chi lo sa. Di sicuro si aprirebbe, questo sì, un rimpasto. Che magari potrebbe coinvolgere anche altri ministri.

Si fanno i nomi dei titolari del Made in Italy, Adolfo Urso, e della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Sui quali i pareri di Palazzo Chigi spesso sono severi.

Poi certo, grande come un macigno c’è sempre la faccenda di Daniela Santanchè: mercoledì […] la mozione di sfiducia […] sarà respinta dalla maggioranza […].

E però la sopravvivenza della ministra del Turismo rimane appesa al filo delle indagini della Procura: ora si sa che è indagata. Dal governo aspettano il rinvio a giudizio, sempre che prima non emergano particolari novità giudiziarie compromettenti e clamorose.

Tuttavia lo zoom è su Lollo e sulla sua tentazione […]. Anche se alla fine deciderà solo lei, Giorgia. Magari dopo aver ascoltato, come accade sempre più spesso, il parere di Arianna.

