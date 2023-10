EURODEPUTATI A EURODISNEY! - INCREDIBILE IMPREVISTO PER UN GRUPPO DI FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI UE IN PARTENZA DA BRUXELLES E DIRETTI A STRASBURGO: A CAUSA DI UN ERRORE DEL MACCHINISTA, IL LORO TRENO SI È FERMATO A MARNE LA VALLÉE CHESSY, DOVE SI TROVA DISNEYLAND - IL DEPUTATO TEDESCO DEI VERDI HA SDRAMMATIZZATO: "NON SIAMO IL PARLAMENTO DI TOPOLINO"

EURODEPUTATI ARRIVANO PER ERRORE A DISNEYLAND

Curioso fuoriprogramma per alcuni eurodeputati che viaggiavano in treno verso Strasburgo. Invece di dirigersi verso la città sede ufficiale del Parlamento Europeo, il convoglio si è fermato a Marne la Vallée Chessy, dove si trova Disneyland, accumulando un ritardo di circa 45 minuti. Chiaramente non sono mancate battute e risate da parte dei funzionari e dei deputati Ue.

Il macchinista ha sbagliato strada

L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 16 ottobre. A quanto pare tutto sarebbe dovuto a un banale errore di chi guidava il treno, che ha semplicemente sbagliato strada, portando gli eurodeputati a Disney.

Il parlamento di Topolino

Postando su X una foto che la ritrae sorridente in compagnia del collega Mohammed Chahim, l'eurodeputata olandese Samira Rafaela ha commentato con un semplice "Team Disneyland". "Purtroppo non siamo riusciti a scendere. Qui stanno praticamente ridendo tutti per la follia della situazione", ha raccontato un ufficiale Ue a Politico. Daniel Freund deputato tedesco dei verdi ha invece voluto mettere scherzosamente le mani avanti: "Non siamo il Parlamento di Topolino".

