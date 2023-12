IN EUROPA L'ALLEANZA TRA I POPOLARI DEL PPE E I CONSERVATORI DI GIORGIA MELONI SI FARÀ? LA RISPOSTA DI ALESSANDRA GHISLERI: “TUTTE LE RILEVAZIONI DEI DIVERSI PAESI PORTANO A UNA MAGGIORANZA DI QUESTO TIPO. LA VARIABILE È: A MELONI RIESCE NELL'OPERAZIONE DI ALLEARSI CON IL PPE ALLONTANANDOSI DALL'IDENTITÀ E DEMOCRAZIA (ID) DI SALVINI MANTENENDO L'EQUILIBRIO DI GOVERNO IN ITALIA? DOPO LE ULTIME EUROPEE È CADUTO UN GOVERNO...” - LUCIA ANNUNZIATA: “È CERTO CHE NEL FUTURO DI MELONI C'È L'IDEA DI PARTECIPARE ALLA CREAZIONE DI UN GRANDE CENTRO IN EUROPA. PER FARLO SI STA ‘SPOSTANDO’ VERSO IL CENTRO DOVE PERO’…”

Estratto dell’articolo di Andrea Joly per “la Stampa”

In Europa l'alleanza tra popolari (Ppe) e i Conservatori di Meloni si farà?

Alessandra Ghisleri: «Tutte le rilevazioni dei diversi Paesi portano a una maggioranza di questo tipo. La variabile è: a Meloni riesce nell'operazione di allearsi con il Ppe allontanandosi dall'Identità e democrazia (Id) di Salvini mantenendo l'equilibrio di governo in Italia? Dopo le ultime Europee è caduto un governo...».

Lucia Annunziata: «Il quesito è questo, sì. Meloni si alleerà col Ppe abbandonando Salvini al suo destino Orbaniano? Dipende dai voti. Ma serve restare in allerta dopo la vittoria di Geert Wilders nei Paesi Bassi: a oggi non so dire se si riesciurà a fermare il fronte dei sovranisti come nel 2019. Ma è certo che nel futuro di Meloni c'è l'idea di partecipare alla creazione di un grande centro in Europa. Per farlo si sta "spostando" verso il centro. Ma al centro di sono cattolici, appunto, e non può adottare una strategia integralista e muscolare come quella sui diritti in Italia: neanche il Papa è contento… E non si vincono le elezioni viaggiando all'estero».