EUROPA, ARRIVO: LUCIA ANNUNZIATA BUTTA UN OCCHIO A BRUXELLES E UNO A STRASBURGO! - ALLA FINE "LUCY" HA CEDUTO AL CORTEGGIAMENTO DI ELLY SCHLEIN: AVREBBE ACCETTATO LA CANDIDATURA CON IL PD ALLE EUROPEE, COME CAPOLISTA AL SUD – ALTRO INDIZIO: IERI SERA LA GIORNALISTA ERA A ROMA, NEL QUARTIERE TRASTEVERE, CON PEPPE PROVENZANO - EPPURE LO SCORSO SETTEMBRE ANNUNZIATA ERA STATA NETTA: “NON MI CANDIDERÒ MAI E POI MAI” – SCHLEIN AVREBBE “SCIPPATO” A CONTE L'EX DIRETTORE DI AVVENIRE, MARCO TARQUINIO…

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per www.repubblica.it

LUCIA ANNUNZIATA

[…] Elly Schlein ha corteggiato per mesi, praticamente dal suo insediamento, Lucia Annunziata. E l’ex conduttrice di In Mezz’ora alla fine avrebbe detto sì. La notizia l’ha data ieri l’Ansa, quindi c’è da credere che non sia una velina maligna, di quelle che vorticano spesso intorno al Nazareno. Per l’ex presidente della Rai sarebbe già pronto il posto da capolista della circoscrizione Sud.

Sorpresa: ha benedetto la candidatura di Annunziata, ancora non ufficiale, Antonio Decaro, il sindaco di Bari che correrà proprio al Sud e fa parte della minoranza dem. Dovrebbe spuntare il posto numero due nel maxi-collegio, Decaro, subito dopo la giornalista classe 1950, ex Repubblica, ex Corriere, poi 18 anni a In Mezz’ora su Rai3, che ha lasciato l’estate scorsa in rotta coi vertici meloniani.

peppe provenzano elly schlein

Chi rischia di restare fuori è un altro volto tv: Sandro Ruotolo, ex senatore, oggi responsabile dell’Informazione del Pd di Schlein. Ma chissà: potrebbe occuparsi più specificatamente di Rai. Tra un mese va rifatto il Cda.

Giuseppe Conte avrebbe voluto in lizza coi 5S Marco Tarquinio: era perfetto per la linea anti-armi a Kiev del Movimento. Ma l’ex direttore di Avvenire è a un passo dalla candidatura con i democratici. L’ha proposto a Schlein Paolo Ciani, il vice-capogruppo alla Camera, in quota “Demos”, il movimento cattolico vicino a Sant’Egidio.

marco tarquinio foto di bacco

La segretaria, dopo averci riflettuto per giorni (tenendo in conto pure i mal di pancia dell’ala riformista, decisamente pro-Ucraina), alla fine si sarebbe convinta. Ma va ancora trovata la collocazione giusta: circoscrizione Centro, sicuro. Forse dopo Schlein, se come pare si candiderà. Alla voce cronisti, tra i contiani c’è chi propone Gaetano Pedullà, il direttore del giornale ultra-grillino La Notizia, ma le sue quotazioni paiono in discesa. […]

ARTICOLI CORRELATI

LUCIA ANNUNZIATA lucia annunziata in versione kill bill giuseppe provenzano elly schlein foto di bacco