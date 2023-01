“IL CAMBIO DI LOOK? E’ LEGATO A UN PROBLEMA AL CUORE. EBBI UN MALORE. DOVEVO PERDERE PESO, E L’HO FATTO: DIECI CHILI IN TRE MESI” - STEFANO BONACCINI, IL BRUCE WILLIS DEL RISVOLTINO, VUOLE UN PARTITO DA BAR: “DOBBIAMO SAPER PARLARE COME LA GENTE AL BAR - TOGLIATTI DICEVA CHE GLI EMILIANI SONO BRAVI AD AMMINISTRARE, NON A FARE POLITICA? MA L’UNICO UOMO DI CENTROSINISTRA CHE HA BATTUTO BERLUSCONI È L’EMILIANO PRODI – SCHLEIN? SE TOCCHERÀ A ME, LA COINVOLGERÒ NELLA SEGRETERIA"– E POI CONTE, MELONI, LILIANA SEGRE E FEDERICO BUFFA..