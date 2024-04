30 apr 2024 12:20

IN EUROPA VA IN SCENA LA SOLITA FARSA - L’ITALIA VOTA A FAVORE DI TUTTI E TRE I TESTI DEL NUOVO PATTO DI STABILITÀ: APPENA UNA SETTIMANA FA, IN PARLAMENTO EUROPEO, I PARTITI ITALIANI (FDI, FI, LEGA E PD) SI ERANO ASTENUTI O AVEVANO VOTATO CONTRO (M5S) – IN BASE ALLE NUOVE REGOLE, I PAESI IN PROCEDURA D’INFRAZIONE, COME SARÀ L’ITALIA, DOVRANNO CORREGGERE I SALDI DI BILANCIO DI ALMENO LO 0,5 DEL PIL ALL’ANNO: IL GOVERNO DOVRÀ TROVARE 10 MILIARDI…