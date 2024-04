LE EUROPEE SI AVVICINANO E LA MELONA RISPOLVERA I VECCHI CAVALLI DI BATTAGLIA “DE DESTRA”: NO ALL’ABORTO E FINE VITA MAI – IL GOVERNO FA RICORSO CONTRO AL TAR CONTRO LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, E CHIEDE L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA BONACCINI SUL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO – LA DECISIONE ARRIVA NEI GIORNI IN CUI LA MAGGIORANZA TENTA UN BLITZ SULL’ABORTO, AMMETTENDO LE ASSOCIAZIONI PRO-LIFE (CONTRARIE ALL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA) NEI CONSULTORI…

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

giorgia meloni stefano bonaccini

Il governo contro il diritto di scegliere. Il 12 aprile la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute hanno depositato al Tar dell’Emilia-Romagna un ricorso contro la Regione […] per chiedere l’annullamento delle delibere di Giunta che davano attuazione al suicidio medicalmente assistito in Emilia-Romagna.

Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia, sostiene che il ricorso si basi sulla “carenza di potere dell’ente” sul tema “e la contraddittorietà e l’illogicità delle motivazioni introdotte nelle linee guida inviate alle aziende sanitarie”.

Valentina Castaldini

Con quello depositato oggi i ricorsi in realtà sono due. Castaldini aveva depositato un ricorso analogo a marzo insieme a un gruppo di associazioni. “Sono molto contenta che il governo [...] confermi e rafforzi il lavoro di questi mesi” [...].

[...] A febbraio la giunta regionale di Stefano Bonaccini aveva approvato due delibere per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, con l’obiettivo, spiegava la Regione, di colmare il vuoto in materia del Parlamento e di mettere le aziende sanitarie nella condizione di garantire il diritto dei malati sancito da sentenza della Corte costituzionale (n.242/2019).

fine vita

Alle aziende sanitarie sono state inviate delle linee guida che stabiliscono iter e tempistiche del fine vita, massimo 42 giorni dalla domanda del paziente alla eventuale esecuzione di procedura farmacologica. Tra gli elementi contestati anche l’istituzione del Corec, il Comitato regionale per l’etica nella clinica, che è chiamato a esprimere parere – anche se non vincolante – sulle richieste dei pazienti.

[...] Alle proteste dell’opposizione la Giunta Bonaccini aveva risposto con le osservazioni sollevate dal Comitato nazionale di bioetica sottolineando la legittimità di affidare al neonato Corec e non ai Comitati etici territoriali (Cet) già esistenti e normati dal ministero della Salute il ruolo di organismo consultivo (il cui parere è obbligatorio ma non vincolante) nelle richieste di suicidio medicalmente assistito. Per il Comitato nazionale di bioetica il parere avrebbe dovuto essere preferibilmente dei Cet, omogenei in tutta Italia.

aborto

[...] La Regione invece si è appellata a un decreto del ministero della Salute dal quale si evince che i Cet non sono una scelta dovuta laddove esistano specifici organismi per l’etica nella clinica. Come avviene appunto in Emilia-Romagna dove un comitato etico nella clinica c’era già, nato nel 2020 in via sperimentale all’Ausl Irccs di Reggio Emilia, e dalla cui esperienza ora nasce il Corec.

Sfumature di tecnicismi su un tema molto complesso e non meno importante per i cittadini, sul quale più volte la Corte costituzionale ha invitato il Parlamento a legiferare proprio con lo scopo di evitare differenziazioni regionali. L’assessore alla Salute Raffaele Donini aveva sottolineato che è “in attesa di una legge nazionale” che la Regione si muove per rendere esigibile un diritto stabilito dalla sentenza n.242/2019 della Corte costituzionale”.

stefano bonaccini giorgia meloni