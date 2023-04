12 apr 2023 16:29

EVA KAILI ESCE DAL CARCERE! – DOPO QUATTRO MESI DI DETENZIONE, ANCHE L’EX VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO È STATA RILASCIATA: ERA RIMASTA L’UNICA DELLE PERSONE COINVOLTE NELLO SCANDALO QATARGATE ANCORA IN GALERA – LA GIUSTIZIA BELGA HA ORA DISPOSTO PER LEI I DOMICILIARI CON L’OBBLIGO DI BRACCIALETTO ELETTRONICO – IL SUO AVVOCATO: “UNA DECISIONE LOGICA CHE ABBIAMO ATTESO PER TROPPO TEMPO. NON HA CONFESSATO REATI CHE NON HA COMMESSO…”