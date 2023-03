PER EVITARE LA DIASPORA DEI RIFORMISTI DAL PD, BONACCINI VIENE ELETTO PRESIDENTE DEL PARTITO SU PROPOSTA DELLA SCHLEIN CHE GLI PIAZZA IL SUO BRACCIO DESTRO CHIARA GRIBAUDO COME VICE – ALL’ASSEMBLEA DEM, ELLY TUONA CONTRO LE SCELTE "INUMANE" DEL GOVERNO E PARLA DEL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI DELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI, DI IUS SOLI E NUOVI ITALIANI. MA IL LAVORO E I DIRITTI SOCIALI? - SULLA GUERRA IN UCRAINA: “LA PACE NON È UNA PAROLACCIA, MA DEVE ESSERE GIUSTA" (MA CHE VOR DI’? LA CRIMEA DEVE TORNARE ALL’UCRAINA? E COME?)

Chiara Gribaudo e Loredana Capone elette all'unanimità vicepresidenti del Partito democratico

Nessun astenuto né voto contrario

Bonaccini: "La luna di miele del governo finirà presto"

"Questo è il tempo di unire, non ci possono essere altre magliette che indossiamo che non siano quelle del Pd". Lo ha detto il neoeletto presidente del Pd, Stefano Bonaccini, all'assemblea del partito. "Mandare a casa questa destra inadeguata, le cui misure le stanno pagando i più deboli - ha proseguito - È una destra che mette la flat tax piuttosto che tagliare il costo del lavoro. La luna di miele del governo con gli italiani si concluderà prima del previsto. Non si vede ancora nei sondaggi, ma mai come in questi giorni i nostri avversari appaiono senza bussola e in balia degli eventi. Il nostro compito è non fare sconti e incalzarli ma fare proposte". Ripercorrendo gli anni della pandemia, ha affermato: "Con Speranza ministro e con tutti gli altri ministri Pd del Conte 2 e del governo Draghi abbiamo messo in primo piano la difesa dei cittadini. Grazie Roberto per quello che hai fatto. Mentre un'opposizione irresponsabile cavalcava la protesta e inseguiva i no vax".

Schlein: "Abolire la Bossi-Fini, riconoscere i figli delle famiglie omogenitoriali. Diritti civili e sociali stanno assieme"

“Insieme possiamo fare tante cose, se avremo coraggio, abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo proporre un'altra politica migratoria: non rifinanzieremo mai più la guardia costiera libica, perché viola i diritti fondamentali. Dobbiamo abolire e riscrivere a quella pessima legge che porta il nome di Bossi e di Fini, prevedendo vie legali sicure per l'accesso”, ha detto Schlein concludendo il suo discorso di insediamento. "Siamo al fianco degli italiani di nuova generazione, per una legge che dica che se sei nato e cresciuto qui sei italiano. Nessuno può toglierti il diritto di sentirti a casa tua, perché è già casa tua.

Per la comunità Lgbtq+, bisogno di continuare a insistere per una legge contro odio e discriminazione, è il minimo sindacale in Europa, ed è sorprendente che dobbiamo stare ancora a lottare e a discuterne. I diritti civili e sociali stanno insieme perché le persone che vengono discriminate per quello che sono, sono anche persone che lavorano, pagano le tasse, fanno impresa, e fanno molta più fatica ad accedere ai servizi e al lavoro. Sono storie quotidiane di discriminazione davanti a cui non dobbiamo dormire la notte. Dobbiamo assicurare i diritti e il pieno riconoscimento ai figli delle famiglie omogenitoriali, anziché prendersela con Peppa Pig. La società più sicura è quella che non discrimina, non marginalizza, non lascia indietro nessuno".

Standing ovation per David Sassoli

Applauso e standing ovation per David Sassoli, ricordato dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea del partito.

Schlein: "Sosteniamo l'Ucraina, non si può essere equidistanti. La pace non è una parolaccia, ma deve essere giusta"

"Dobbiamo continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino che ha diritto di difendersi, dobbiamo continuare a sostenerlo, ma accanto a questo dobbiamo chiedere un protagonismo più forte all'ue per uno sforzo politico e diplomatico", ha detto Schlein all'assemblea. "Non siamo soli, e la dico come l'avrebbe detta il professor Prodi, per cui chiedo un applauso: la pace non è una parolaccia, anzi per noi a sinistra deve essere un'aspirazione quotidiana, una mobilitazione costante. Ma deve essere una pace giusta. Non si può essere equidistanti da chi è stato aggredito e da chi ha aggredito".

