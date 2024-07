1 lug 2024 17:12

EX GRILLINI TORNATE, È TUTTO PERDONATO – BEPPE GRILLO VUOLE CONCEDERE UN’“AMNISTIA” A QUELLA QUARANTINA DI ESPONENTI DEL M5S CACCIATI PER L’ADESIONE AL GOVERNO DRAGHI NEL 2021 – RIENTREREBBERO COSÌ BIG STORICI COME BARBARA LEZZI O NICOLA MORRA – SECONDO I FEDELISSIMI DELL'“ELEVATO”, È UNA MOSSA IN VISTA DELLA COSTITUENTE PREVISTA PER L’AUTUNNO, PER SPOSTARE A SUO VANTAGGIO GLI EQULIBRI NEL MOVIMENTO E “METTERE IN SCACCO CONTE”…