Una candidatura europea. Adesso è ufficiale: l'Ue sosterrà la corsa di Roma per ospitare l'Expo 2030. «Mobiliteremo tutte le delegazioni dell'Ue nel mondo per appoggiare la candidatura di Roma per Expo e speriamo che tutti la sostengano». Quando Josep Borrell dà l'annuncio nel mezzo del Consiglio Affari esteri dell'Ue convocato ieri pomeriggio, Antonio Tajani tira un sospiro di sollievo. All'ordine del giorno della riunione a Bruxelles il ministro degli Esteri e vicepremier aveva fatto inserire la corsa italiana per l'esposizione universale, «una candidatura europea». […]

[…] Addio a premure e tentennamenti diplomatici. L'Ue è scesa in campo per Roma. […] «È un gesto che ci dà fiducia - commenta con Il Messaggero il presidente del comitato Giampiero Massolo - […] per noi è importante il riconoscimento del progetto di Roma 2030 come una candidatura europea». La sfida non è per questo in discesa.

Dal 17 al 21 aprile sarà nella Capitale il segretario generale del Bie (Bureau international des expositions) Dimitri Kerkentzes, a due mesi dal primo sopralluogo. È l'ispezione più attesa, quella che porterà gli esperti a verificare nei dettagli la sostenibilità del progetto italiano che ha nell'area di Tor Vergata e la Vela di Calatrava il cuore del sito Expo, collegato al centro della città e al Foro da un itinerario che attraversa i parchi degli Acquedotti e dell'Appia Antica. Impatto economico stimato: 50,6 miliardi di euro, 300mila posti di lavoro, 11mila nuove imprese. […]

[…] c'è prima da battere la concorrenza, a partire dalla rivale più temuta: Riad, la capitale dell'Arabia Saudita che da mesi va a caccia di voti tra soft power e soprattutto la promessa di ingenti sostegni finanziari. «Auspichiamo il rispetto del level playing field e confidiamo in chi dovrà vigilare sulle regole», spiega Massolo, convinto che la partita sia ancora aperta.

«La maggioranza dei Paesi non si è ancora schierata, nessuno può già dire di aver vinto». Sono 171 i voti che, nel segreto dell'urna, decideranno il vincitore di Expo 2030. […] Testa all'ispezione di aprile […] per poi riprendere la corsa al voto finale. Roma passerà il test? E c'è da sperare che strade e palazzi immacolati durino oltre l'effimera visita degli ispettori? […]

[…] L'endorsement ufficiale dell'Unione europea alla candidatura di Roma segna un prima e un dopo nella corsa ad Expo 2030. Chi conosce il lavorio diplomatico che precede ogni esposizione universale non ricorda infatti una così netta presa di posizione da parte dei vertici politici a Bruxelles. L'impegno solenne preso dal capo della diplomazia Ue Josep Borrell […] metterà in imbarazzo quei Paesi Ue che finora hanno tentennato o perfino apertamente osteggiato l'unica candidatura europea per Expo, quella italiana. Tra i primi la Francia, che da tempo ha promesso il suo voto a Riad. Emmanuel Macron dovrà spiegare, se come sembra non intende invertire la rotta, una scelta contraria alle indicazioni Ue. Bruxelles o Riad? Questo il bivio, d'ora in poi.

Ecco perché l'annuncio di Borrell è una boccata di ossigeno per il governo italiano. […] E un aiuto è arrivato anche da Roberta Metsola, la presidente dell'Europarlamento rimasta assai impressionata dalla sua recente visita a Roma […] anche Ursula: c'è infatti il tacito benestare della presidente della Commissione von der Leyen alla mobilitazione Ue. Complice anche qui una visita a Roma di gennaio in cui Gualtieri e la premier Giorgia Meloni l'hanno convinta della bontà del progetto italiano, un piano che al Paese può fruttare 50 miliardi di euro. […]

[…] Conti alla mano, a contendersi la finale verso Riad saranno allora Roma e la sudcoreana Busan. La prima che esce […] potrebbe sostenere l'altra riversando una parte del suo pacchetto di voti. Nel segreto dell'urna, va da sé, nulla è certo. Lo è invece il pressing crescente sull'Arabia saudita per il rispetto dei diritti umani. […] Non una parola, almeno in pubblico, è stata spesa dai vertici del Bie nella recente ispezione a Riad, per richiamare il Regno sul tema dei diritti e il rispetto dei lavoratori. […]

