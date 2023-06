ALLA FACCIA DELL’UNITA’ DELL’OCCIDENTE: LA CORSA PER IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO E’ UNO SCONTRO DI VETI - BIDEN VUOLE UNA DONNA MA LA CANDIDATURA DELLA PREMIER DANESE, METTE FREDERIKSEN, NON HA COAGULATO CONSENSI (LA TURCHIA E’ CONTRO) - LA GRAN BRETAGNA SPINGE PER IL SUPERFALCO BEN WALLACE, MINISTRO DELLA DIFESA DI SUA MAESTÀ - L’ULTIMO NOME E’ PEDRO SANCHEZ, CHE POTREBBE LASCIA LA GUIDA DELLA SPAGNA DOPO LE ELEZIONI DI LUGLIO - NELL’IMPASSE, SI VA VERSO LA PROROGA PER STOLTENBERG…

Mette Frederiksen Joe Biden

Estratto dell’articolo di Claudio Tito per “la Repubblica”

La Nato in stallo. La nomina del successore di Jens Stoltenberg è sul punto della paralisi. Al punto che a venti giorni dal vertice dei leader dell’Alleanza, che si terrà l’11 luglio a Vilnius in Lituania, tutto è bloccato. […] sta emergendo la necessità di chiedere una ulteriore proroga al segretario generale in carica. O almeno di aspettare fino all’autunno l’indicazione del nuovo “Commander in chief”. Il gioco dei veti incrociati, infatti, sta rendendo tutto molto complicato. E dopo il tramonto della candidatura di Ursula von der Leyen, anche quella di Mette Frederiksen, primo ministro danese, è sul punto di essere accantonata.

pedro sanchez giorgia meloni 2

Inizia a emergere, semmai, un altro nome: Pedro Sánchez. […] le carte le danno in primo luogo gli americani. La Casa Bianca aveva prima valutato la possibilità di indicare l’attuale presidente della Commissione Ue e poi si è rivolta alla politica danese. Joe Biden, infatti, non nasconde da tempo di ritenere giunto il momento per la prima volta di una donna come segretario generale. Ma su Frederiksen non si è ancora formato il consenso necessario.

jens stoltenberg a kiev

Contro di lei si è schierata la Gran Bretagna, ma soprattutto la Polonia e la Turchia. Il governo di Varsavia […] ritiene che le “credenziali militari” della Danimarca siano insufficienti […] Soprattutto perché la missione principale del nuovo Stato maggiore resterà comunque la guerra in Ucraina. […] Erdogan, fa invece un altro discorso: deve accettare l’ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia.

recep tayyip erdogan.

Soprattutto con Stoccolma i rapporti sono piuttosto tesi per le divergenze di opinione sull’opposizione presente in Turchia che Erdogan definisce terrorismo. Per Ankara, la disponibilità ad acconsentire l’adesione dei due Paesi […] non può essere accompagnata dalla nomina di una scandinava alla guida dell’Alleanza. Gli inglesi invece sperano ancora di poter mettere sul tavolo il nome di Ben Wallace, ministro della Difesa britannico. […] solo che gli Usa preferirebbero una donna […] e lo considerano troppo “falco” per affrontare la necessaria fase di descalation in Ucraina.

jens stoltenberg volodymyr zelensky

Nel quartier generale di Bruxelles è circolata anche l’idea di promuovere Kaja Kallas, primo ministro estone. Ma assegnare la Nato ad un Paese baltico, tra i più acerrimi nemici di Mosca, è considerato un errore diplomatico troppo grave. Per questo una delle ipotesi che a questo punto non viene esclusa, riguarda Sánchez. […] Una soluzione, inoltre, che rispetterebbe l’alternanza tra Paesi del Nord e del Sud Europa. […]

ben wallace