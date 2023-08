ALLA FACCIA DEL SOVRANISMO (E DEI CONFLITTI DI INTERESSE) – IL MINISTRO DELLA SALUTE, ORAZIO SCHILLACI, POSSIEDE 100 MILA EURO DI AZIONI DI AZIENDE DI BIG PHARMA, TUTTE AMERICANE – SI TRATTA DI SOCIETÀ CHE LAVORANO A FARMACI ANTI-COVID E TECNOLOGIE MEDICHE – IL MINISTRO SCELTO DA ARIANNA MELONI E DAL MARITO LOLLOBRIGIDA, CHE HA DENUNCIATO PUBBLICAMENTE TUTTI I SUOI BENI AZIONARI, RISPONDE ALL’INCHIESTA DI “DOMANI”: “INVESTIMENTI DI POCO CONTO”

Federico Marconi per www.editorialedomani.it

orazio schillaci foto di bacco

Quasi 56mila azioni per un valore di oltre 100mila dollari. Otto società, tutte quotate alla borsa di New York, che si occupano di tecnologie mediche, farmaci innovativi per la cura di Covid e tumori, screening della salute per le assicurazioni. Tutte aziende americane con una capitalizzazione di decine, quando non centinaia, di milioni di dollari.

In comune hanno un azionista: il professor Orazio Schillaci, ministro della Salute. È quanto spunta fuori, scopre Domani, dalla dichiarazione patrimoniale del medico, già rettore dell’Università di Tor Vergata, voluto fortemente nell'esecutivo dal “cognato d’Italia” Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare.

Chissà cosa penserà il sovranista, sapendo che il suo collega ha investito tanto, ma in nessuna azienda italiana. Nella sostanza è tutto in regola: il ministro ha denunciato tutti i suoi possedimenti per tempo, come previsto dalle norme. […]

ORAZIO SCHILLACI

Oltre a questi ci sono poi un totale di 25 pacchetti di azioni di società quotate a Wall Street, per un valore di oltre 700mila dollari. Ci sono aziende che si occupano di auto elettriche, start up che forniscono sistemi di blockchain, compagnie che si occupano della creazione di bitcoin, altre che sviluppano progetti di energia sostenibile, di stampa 3D, di intrattenimento o colossi dell’estrazione mineraria.

E tra queste ci sono le otto aziende attive nel settore della salute. Il che pone questioni di opportunità: un ministro che possiede azioni di società che operano nel settore di cui si occupa. Il rischio di un conflitto di interessi è evidente: le società in teoria potrebbero utilizzare questa informazione pubblica, quella di avere un ministro di un paese del G7 e della terza economia europea tra gli investitori per inserirsi nel mercato italiano, o per iniziare un rapporto commerciale con un ateneo, una struttura di ricerca, o un istituto di regolamentazione.

francesco lollobrigida arianna meloni

Abbiamo chiesto chiarimenti all’ufficio stampa del ministero, dove tengono a precisare che le azioni «sono in possesso del ministro da alcuni anni, molto tempo prima dell’assunzione di incarico di governo». Sottolineano come «non abbiano nessuna attinenza con l’attuale impegno» nell’esecutivo di Schillaci e che «si tratta di titoli di scarso valore».

Per il ministro della Salute, quindi, avere azioni di società che si occupano di farmaci non è “attinente” al suo incarico e 100mila euro sono una cifra esigua. Schillaci ha compilato la sua dichiarazione patrimoniale due mesi dopo il giuramento del governo Meloni al Quirinale.

ORAZIO SCHILLACI

Da allora a oggi, quasi nessuna delle sue otto società attive nel settore della salute ha avuto forti variazioni di quotazione alla borsa di New York. Il pacchetto di azioni più ricco è quello della Hepion Pharmaceutical: 10mila azioni per un valore totale di circa 70mila dollari. Società biofarmaceutica con una capitalizzazione di circa 30 milioni, la Hepion cerca una cura per le malattie del fegato, dalla cirrosi al cancro, per le quali «mezzo miliardo di persone è a rischio a meno che non vengano trovate nuove terapie», scrivono sul loro sito.

Altre 28mila azioni, con un valore di circa 0,9 dollari l’una, sono quelle della Athossa Theurapeutics. Società dal valore di oltre 110 milioni di dollari, Athossa si occupa di prevenzione e cura del cancro al seno, dopo aver avuto un programma di ricerca sul trattamento del Covid fino allo scorso anno. […]

ORAZIO SCHILLACI 6 arianna meloni francesco lollobrigida ALFREDO MANTOVANO ORAZIO SCHILLACI GIORGIA MELONI CARLO NORDIO MATTEO PIANTEDOSI