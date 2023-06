30 giu 2023 18:37

FACCIAMOCENE UNA RAGIONE: AI RUSSI PIACE PUTIN - LA MARCIA DI PRIGOZHIN FA SCHIZZARE ALLE STELLE LA POPOLARITÀ DEL PRESIDENTE RUSSO, CHE SALE ALL'82%. CROLLA AL 29% IL CONSENSO VERSO IL CAPO DELLA WAGNER, MENTRE QUELLO PER IL MINISTRO DELLA DIFESA, SERGEI SHOIGU, SCENDE DAL 60% AL 48% - LA RILEVAZIONE È DEL CENTRO STATISTICO INDIPENDENTE LEVADA E VIENE RIPORTATA DAL SITO MEDUZA. ENTRAMBI SONO BOLLATI COME AGENTI STRANIERI DAI RUSSI (INSOMMA, NON STIAMO PARLANDO DI PROPAGANDA DEL CREMLINO)