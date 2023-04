FACILE FARE L'AMBIENTALISTA CON IL TERMOVALORIZZATORE DEGLI ALTRI – ALL'EPOCA DELL'EX GIUNTA DI VIRGINIA RAGGI, ROMA HA SPEDITO PARTE DEI SUOI RIFIUTI NEL TERMOVALORIZZATORE DI TERCEIRA, ISOLA DELL'ARCIPELAGO DELLE AZZORRE. IL TUTTO MENTRE L'ALLORA SINDACA SI OPPONEVA (COME FA OGGI) ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO NELLA CAPITALE – UN CAPOLAVORO DI DEMAGOGIA E SPRECO, VISTI I COSTI TRIPLICATI PER FAR ARRIVARE LA MONNEZZA NELL'OCEANO ATLANTICO...

VIRGINIA RAGGI

Roma-Terceira: un viaggio di sola andata per la «monnezza» della Capitale. Il comune di Roma all'epoca dell'ex giunta grillina guidata da Virginia Raggi avrebbe spedito i rifiuti, prodotti dai 2milioni e 800mila romani, a bruciare nell'Oceano Atlantico. Precisamente nel termovalorizzatore di Terceira, isola dell'arcipelago delle Azzorre in Portogallo.

La spazzatura romana, dopo un giro infinito e trattative tra broker e società di smaltimento, sarebbe finita proprio nell'impianto (termovalorizzatore) tanto contestato e criticato dal M5s. E soprattutto per decisione politica, anche se indiretta, presa da un sindaco grillino. Ovviamente, con costi triplicati rispetto all'ipotesi in cui il termovalorizzatore fosse stato costruito a Roma. Un capolavoro di demagogia e spreco.

ISOLA DI TERCEIRA ALLE AZZORRE

Se si pensa alla battaglia portata avanti in queste ore dal M5s con Raggi in testa contro il piano rifiuti elaborato del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che prevede la costruzione di un termovalorizzatore in città da 600 mila tonnellate l'anno.

roma rifiuti

Tre giorni fa, l'ex sindaco Raggi è scesa in piazza al fianco di Legambiente contro i termovalorizzatori, usando parole dure: «Sono assolutamente contraria all'inceneritore. Si tratta di una tecnologia vecchia, superata. Quando ero sindaco avevamo pronto un piano rifiuti senza inceneritori». Come darle torto. Non serviva un termovalorizzatore per la città di Roma: bastava l'impianto delle isole Azzorre «usato» dalla Raggi per bruciare i «suoi» rifiuti.

VIRGINIA RAGGI

Una fonte interna al Campidoglio svela al Giornale il giro che faceva la monnezza romana durante l'era Raggi. «L'amministrazione grillina sin da subito si è schierata contro la soluzione di un termovalorizzatore. Roma era in perennemente in emergenza dal 2013, anno dell'incendio alla discarica di Malagrotta.

La Capitale produce 3mila tonnellate al giorno di rifiuto indifferenziato, non trattabile che viene trasportato fuori Regione oppure in Paesi esteri tra cui Olanda, Germania e Portogallo. Operano dei veri e propri broker della monnezza che offrono lo smaltimento dei rifiuti. In molti casi l'amministrazione non è a conoscenza della destinazione finale del rifiuto.

termovalorizzatore

Durante l'era Raggi una parte di rifiuti non trattabili finiva nell'inceneritore di Terceria, un impianto costruito da una società italiana, Termomeccanica Ecologia di La Spezia, in grado di bruciare 40mila tonnellate di rifiuti l'anno. Compresi quelli che arrivavano da Roma». Accade ancora oggi? «No, con l'arrivo di Gualtieri nel 2021 i rifiuti di Roma non finiscono più nel termovalorizzatore dell'arcipelago Azzorre. Gualtieri ha revocato la decisione della Raggi», assicura la fonte interna al Campidoglio.[...]

roma rifiuti ISOLA DI TERCEIRA ALLE AZZORRE ISOLA DI TERCEIRA ALLE AZZORRE virginia raggi foto di bacco (4) VIRGINIA RAGGI