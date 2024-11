FACILE FARE I SOVRANISTI CON LE FRONTIERE DEGLI ALTRI – L’OLANDA SOSPENDE IL TRATTATO DI SCHENGEN E REINTRODUCE I CONTROLLI AI CONFINI INTERNI ALL’UE, FINO A GIUGNO 2025 – IL GOVERNO DEI PAESI BASSI, DI CUI È AZIONISTA DI MAGGIORANZA IL PARTITO DESTRORSO PVV DI GEERT WILDERS, INTRODURRÀ CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER CONTRASTARE L’IIMMIGRAZIONE IRREGOLARE – LO STESSO FARÀ LA NORVEGIA FINO AL 1 DICEMBRE…

Estratto dell’articolo di Francesca Salvatore per www.ilgiornale.it

GEERT WILDERS - MATTEO SALVINI - VIKTOR ORBAN - ANDRES VENTURA - PONTIDA 2024

Si allunga la lista di Paesi europei che reintroducono i controlli di sicurezza alle frontiere, sospendendo de jure il trattato di Schengen. Alcune nazioni europee avevano di fatto optato per un ritorno ai vecchi controlli doganali dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ma l'elenco appare allargarsi sempre più nel tempo.

[…] Secondo il diritto comunitario, gli Stati membri sono autorizzati a ripristinare temporaneamente i controlli alle cosiddette frontiere interne dell'UE in caso di grave minaccia, come quella alla sicurezza interna. Tuttavia, le verifiche devono essere reintrodotte come ultima risorsa in situazioni eccezionali, devono essere limitate nel tempo e i i Paesi devono dare a Bruxelles un preavviso di quattro settimane prima di limitare la libertà di circolazione.

geert wilders con manifesto nemmeno un centesimo all italia 2

La reintroduzione dei controlli alle frontiere interne nella zona Schengen deve essere adottata in maniera "eccezionale" ed essere "strettamente limitata nel tempo". Lo spiega la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper durante l'incontro con la stampa a Bruxelles, in seguito alla decisione del governo olandese di reintrodurre controlli più stringenti dal 9 dicembre prossimo all'8 giugno 2025.

Questo tipo di misure, spiega Hipper, dovrebbe essere presa quando è "strettamente necessario" e in maniera "proporzionata" secondo i regolamenti europei. […]

matteo salvini geert wilders

Il governo olandese ha dichiarato che introdurrà controlli supplementari alle frontiere terrestri per combattere l'immigrazione irregolare, come già avvenuto a settembre. Si tratta dell'ultima mossa volta a contenere l'immigrazione. Il ministro olandese per la Migrazione Marjolein Faber ha annunciato la svolta in un comunicato stampa dopo che ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri. La misura entrerà in vigore il 9 dicembre.

GEERT WILDERS

Geert Wilders, il cui partito anti-immigrazione ha conquistato la maggior parte dei seggi in Olanda, ha postato sui social media il segno della vittoria, dopo che ha chiesto la chiusura delle frontiere olandesi per più di un decennio. Faber, che rappresenta il partito di Wilders nel gabinetto, non ha specificato come verranno effettuati i controlli alle frontiere. […]

matteo salvini geert wilders

La Norvegia ha deciso di prorogare le ispezioni alle frontiere con i paesi Schengen confinanti per altri 20 giorni, fino al 1 dicembre 2024. Annunciando la proroga, il ministro norvegese della Giustizia e dei Servizi di emergenza, Emilie Mehl, ha affermato che questa misura viene prorogata nel tentativo di garantire una maggiore protezione ai cittadini del Paese contro eventuali atti di terrorismo, riporta Schengen News.

