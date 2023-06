13 giu 2023 18:19

FAIDA ITALIA - PRIMA ANCORA DEL FUNERALE DEL CAV, IN FORZA ITALIA GIA' INIZIANO A SCANNARSI - OGGI SI È RIUNITO LO STATO MAGGIORE DEL PARTITO PER IL COMITATO DI PRESIDENZA. A SORPRESA, È ARRIVATO IL VIA LIBERA ALLE NOMINE DECISE DALLA FASCINA – I RONZULLIANI ROSICANO IN SILENZIO E AFFILANO LE ARMI, ANCHE PERCHÉ AVEVANO AVUTO RASSICURAZIONE CHE LE NOMINE SAREBBERO STATE CONGELATE, O COMUNQUE RINVIATE AD ALTRO MOMENTO. MENTRE TAJANI...