IL FALLIMENTO DI “KI GROUP” È UN BEL CETRIOLONE PER DANIELA SANTANCHÈ - LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL’AZIENDA POTREBBE APRIRE ALLA POSSIBILITÀ CHE I PM MILANESI CONTESTINO L'ACCUSA DI BANCAROTTA, IN CONCORSO, A TUTTE LE PERSONE CHE IN PASSATO HANNO FATTO PARTE DEGLI ORGANI DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ. COMPRESA, CIOÈ, LA STESSA DANIELA SANTANCHÈ, CHE È STATA PRESIDENTE DI BIOERA (SOCIETÀ CHE CONTROLLAVA "KI GROUP")

1 - CASO SANTANCHÈ SÌ DEI GIUDICI ALLA LIQUIDAZIONE DI KI GROUP

Estratto dell'articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

daniela santanche e canio mazzaro

Nuovo fronte giudiziario, insidioso in prospettiva per il possibile coinvolgimento in contestazioni di concorso in bancarotta di «Ki Group srl», per la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

La sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società dell’alimentare biologico, nel cui consiglio Santanchè era stata in passato e di cui aveva avuto alcune quote, restando poi sino a inizio 2022 alla guida di Bioera controllante Ki Group.

DANIELA SANTANCHE - OPEN TO MERAVIGLIA

[…] i giudici fallimentari hanno osservato che il piano di risanamento, «fondato integralmente e in modo unidirezionale sull’offerta irrevocabile di acquisto degli assets da parte di Bioera (previo investimento nella società terza Verde&Bio), sono divenuti manifestamente irrealizzabili» da quando Bioera stessa «è entrata in composizione negoziata per uno stato di squilibrio patrimoniale o economico che rende probabile la crisi» […].

I giudici avevano chiesto lumi alla società, ma «le precisazioni fornite non sono state esaustive né soddisfacenti, e non consentono di confidare ragionevolmente, anche nel prossimo futuro e in corso di procedura, nella effettiva realizzabilità e stabilità degli apporti di Bioera da cui dipende ineludibilmente l’intera esecuzione del piano concordatario e l’adempimento della proposta di Ki Group». […]

daniela santanche dito medio

2 - SANTAN CRAC

Estratto dell’articolo di Francesco Moscatelli per “la Stampa”

Liquidazione giudiziale per Ki Group, una delle società della galassia bio che in passato è stata gestita anche dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Una volta si sarebbe parlato di fallimento, ma la sostanza non cambia: entro tre giorni la società dovrà depositare i bilanci e tutte le scritture contabili e fiscali.

Così come non cambia il fatto che la liquidazione potrebbe presto aprire nuovi fronti giudiziari per la senatrice, già sotto inchiesta a Milano per falso in bilancio e bancarotta per la gestione del gruppo editoriale Visibilia (e coinvolta pure nel filone sulla presunta truffa ai danni dello Stato per il ricorso alla cassa integrazione a zero ore di alcuni dipendenti durante la pandemia).

LA DIFESA DELLA SANTA - MEME BY EMILIANO CARLI

[…] Il giudice delegato Francesco Pipicelli con i colleghi Macchi e Sergio Rossetti ha fissato l'incontro con i creditori per l'esame dello stato passivo il 7 maggio prossimo, mentre è stato nominato curatore Carlo Pagliughi. A lui spetterà il compito di redigere l'inventario dei beni e ricostruire la situazione della società. Di guardare dentro i cassetti, insomma.

[…] Ki Group, per salvarsi, puntava su almeno 1,5 milioni di euro che sarebbero dovuti arrivare dalla capogruppo Bioera. Società che nel frattempo, però, è impegnata a sua volta in un tentativo di salvataggio e ha chiesto di accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi. […]

Altri due dettagli importanti. Il primo: fino a poco tempo fa Canio Mazzaro, ex compagno di Santanchè, risultava ricoprire il ruolo di «responsabile delle relazioni con gli investitori» di Bioera. Il secondo: nel corso dell'udienza davanti al tribunale fallimentare, che si è svolta a dicembre, era emerso che i soldi per pagare i debiti con i lavoratori di Ki Group li avrebbe messi lo stesso Mazzaro, il cui nome però in queste settimane è scomparso sia dalla governance di Ki Group che da quella di Bioera.

il video di daniela santanche contro il cambio di nome di cervinia 3

La decisione del tribunale fallimentare, a questo punto, oltre ad avere ricadute dirette sui creditori e sugli attuali vertici di Ki Group, spalanca le porte alla possibilità che i pm milanesi contestino l'accusa di bancarotta, in concorso, anche a chi in passato ha fatto parte degli organi di gestione della società. E dunque alla stessa Santanchè.

Che, tra le altre cose, è stata anche presidente di Bioera. Con tutte le conseguenze politiche del caso. «Mi sono dimessa nel 2020, la questione non mi riguarda - ribadisce lei a La Stampa -. Il caso Ki Group è molto diverso da quello di Visibilia, dove ero ad. L'unico bilancio di Ki Group firmato da me risale al 2019, chi dice altre cose mente sapendo di mentire, e lo fa solo per screditarmi. L'ho ripetuto anche in Senato. Mi spiace per il padre di mio figlio, ma ora gli organi competenti si occuperanno della questione e i dipendenti riceveranno quanto spetta loro. E questo, invece, non può che farmi piacere».

mazzaro santanche

