9 mar 2024 09:47

UNA FAMIGLIA IN CARRIERA – SUDHA MURTHY, SUOCERA DEL PRIMO MINISTRO BRITANNICO RISHI SUNAK, È STATA NOMINATA MEMBRO DEL PARLAMENTO INDIANO – LA 73ENNE È STATA ELETTA GRAZIE PER I SUOI “CONTRIBUTI IN DIVERSI CAMPI, NEL LAVORO, LA FILANTROPIA E L'ISTRUZIONE”, CON LA “INFOSYS FOUNDATION” LA FONDAZIONE DEL COLOSSO TECNOLOGICO GLOBALE INFOSYS, DI PROPRIETA’ DEL MARITO NARAYANA…