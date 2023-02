LA FAMIGLIA DI MALCOLM X FA CAUSA A CIA, FBI E POLIZIA DI NEW YORK: CHIESTI 100 MILIONI DI RISARCIMENTO “PER AVER NASCOSTO IN MODO FRAUDOLENTO LE PROVE DELL’ASSASSINIO” - LE FIGLIE DELL’ATTIVISTA UCCISO 58 ANNI FA PARLANO DI COMPLOTTO: “DA ANNI LA NOSTRA FAMIGLIA LOTTA AFFINCHÉ VENGA ALLA LUCE LA VERITÀ”

La famiglia di Malcolm X ha deciso di fare causa alla polizia di New York, a Cia ed Fbi per «aver nascosto in modo fraudolento» le prove che hanno cospirato ed eseguito un piano per l’assassinio del padre. «Vogliamo avere un dibattimento vigoroso, vogliamo far testimoniare le persone ancora vive, assicurare che una forma di giustizia venga assicurata», hanno precisato Qubilah Shabazz e Ilyasah Shabazz, due delle sei figlie dell’attivista ucciso nel 1965, nel The Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Education Center, il centro istituto nel teatro dove Malcom X fu appunto assassinato il 21 febbraio di 58 anni fa.

L'avvocato ha ricordato che da tempo si discute del coinvolgimento di polizia e agenzie federali nella morte del politico afroamericano. «Il governo aveva prove che hanno nascosto alla famiglia di Malcom X ed agli uomini ingiustamente condannati», ha concluso ripetendo le accuse sul complotto governativo che avrebbe portato all’assassinio.

«Per anni, la nostra famiglia ha lottato affinché venisse alla luce la verità sull’omicidio» ha aggiunto Shabazz.

