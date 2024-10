FANTAPOLITICA A STELLE E STRISCE / 1 - IL TOTOMINISTRI SE VINCE KAMALA HARRIS: IL CAPO DELLA CIA WILLIAM BURNS POTREBBE DIVENTARE SEGRETARIO DI STATO, GINA RAIMONDO SI SPOSTEREBBE DAL COMMERCIO AL TESORO - IL PENTAGONO VERRÀ GUIDATO PER LA PRIMA VOLTA DA UNA DONNA: MICHÈLE FLOURNOY O CHRISTINE WORMUTH (DIRIGENTI DELLA DIFESA) - IN CORSA PER LA CARICA DI SEGRETARIO DI STATO ANCHE PETE BUTTIGIEG, L'AMBASCIATRICE ALL'ONU THOMAS-GREENFIELD, IL SENATORE CHRIS MURPHY E L'EX SENATORE REPUBBLICANO (ANTI TRUMP) JEFF FLAKE, AMBASCIATORE USA IN TURCHIA...

KAMALA HARRIS INTERVISTA 60 MINUTES - CBS

(ANSA) - Il capo della Cia William Burns come segretario di Stato, la segretaria al commercio Gina Raimondo al Tesoro, una donna per la prima volta al Pentagono scegliendo tra Michèle Flournoy e Christine Wormuth (entrambe dirigenti della Difesa). Sono i nomi più noti del totoministri di Politico per una eventuale amministrazione Harris.

Per guidare la diplomazia Usa sono in corsa anche il segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, l'ambasciatrice all'Onu Thomas-Greenfield, il senatore (in commissione esteri) Chris Murphy e l'ex senatore repubblicano (anti Trump) Jeff Flake, ambasciatore di Joe Biden in Turchia.

gina raimondo 1

A contendersi il Tesoro pure Lael Brainard, vicepresidente della Fed, il senatore Michael Bennet (con un background nel private equity che rassicurerebbe Wall Street) e Wally Adeyemo, attuale numero due del dicastero, di cui potrebbe diventare il primo segretario afroamericano. Per la carica di Attorney General spiccano i senatori Cory Booker e Catherine Cortez Masto, insieme all'ex senatore Doug Jones.

In lizza per il Commercio due governatori con ambizioni presidenziali: JB Pritzker (Illinois) e Phil Murphy (New Jersey). A mettere le mani sull'Energia potrebbero essere Jennifer Granholm (che ha già ricoperto questa carica nel 2021) o Ali Zaidi, consigliere di Biden per il clima. Per il ruolo chiave di chief of staff tra i nomi più quotati quello dell'avvocata Karen Dunn, che ha preparato Kamala Harris per il dibattito tv con Trump, insieme a quello dell'ex sindaco di Boston ed ex segretario al lavoro Marty Walsh.

Michele Flournoy william burns Christine Wormuth dibattito tra donald trump e kamala harris 4 Pete Buttigieg