Al Teatro di Roma ci sarà una poltrona per tutti. Dopo il blitz della destra per imporre il direttore generale e artistico, dopo una settimana di tensioni con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che voleva portare la vicenda in tribunale, alla fine è stato trovato l’accordo. Verrà modificato lo Statuto della fondazione, perché possano essere nominati un direttore generale e un direttore artistico.

Due figure distinte per far tutti felici: da una parte il ministero della Cultura e la Regione Lazio che a questo punto con ogni probabilità confermeranno Luca De Fusco alla direzione artistica del teatro Argentina, dell’India, del Torlonia e quando riaprirà, anche del Valle. Dall’altra il Comune di Roma avrà la sua rivincita e potrà chiamare a fare il dg Onofrio Cutaia detto Ninni, che ha un profilo più manageriale.

L’accordo è stato trovato ieri e dal Campidoglio spiegano che l’intesa tra Gualtieri e il ministro Gennaro Sangiuliano, nonché il governatore del Lazio Francesco Rocca prevede l’adozione del modello di governance già utilizzato, ad esempio, dal teatro Stabile di Torino dove il direttore generale è Filippo Fonsatti e il direttore artistico Valerio Binasco. Per arrivare a questa impostazione è necessaria la modifica dello Statuto che, se non ci saranno ulteriori intoppi, avverrà a stretto giro. […]

