Estratto dell’articolo di Antonio Todaro per “Libero quotidiano”

E figuriamoci se non si metteva a tessere le sperticate lodi degli alimenti creati in laboratorio, lui chele innovazioni pseudo tecnologiche le descrive come l’unica possibilità di salvezza del genere umano - o perlomeno negli ultimi anni, visto che per esempio il computer, ora indicato da lui stesso come fonte di ogni possibile miglioramento, un tempo era sempre da lui descritto come ricettacolo di ogni male, tanto da fracassarne simbolicamente uno sul palco.

Ma tant’è: «La #Carnecoltivata è il futuro». È così che scrive su Twitter il fondatore-ora-garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, peraltro già esplicito ammiratore delle farine ricavate da insetti […].

Dopo lo slogan iniziale, ecco la spiegazione: «Qualche tempo fa scrive sempre Grillo sul blog, - ho visto questo interessantissimo documentario sulla carne coltivata.

Prendetevi del tempo e informatevi». E poi ribadisce: «La carne coltivata in laboratorio è il futuro, per la salvaguardia degli animali e del nostro pianeta».

[…] già un paio d’anni fa, sul sito che porta il nome dell’ex leader dei Cinque Stelle, comparivano articoli a favore della carne sintetica: uno in particolare, in cui l’autrice, tal Isha Datar, concludeva esultante spiegando che «mi entusiasmano i prodotti alimentari che oggi non riesco ancora a immaginare, perché questo è davvero un nuovo strumento anche per la creatività culinaria». Mentre noi, poveri retrivi e nostalgici, continuiamo a commuoverci davanti a un ossobuco alla milanese.

