21 mar 2023 16:44

FARINETTI NON È PIÙ TANTO “FICO” – LA DISNEYLAND DEL CIBO BIO ALLE PORTE DI BOLOGNA BRUCIA MILIONI DI EURO (3 SOLO L’ULTIMO ANNO) E GLI INVESTITORI CERCANO COME POSSONO DI SCAPPARE. PER IL MOMENTO SI STA PENSANDO DI UN CAMBIO AI VERTICI: AL POSTO DELL’AD, STEFANO CIGARINI, POTREBBE ARRIVARE PIERO BAGNASCO, NUMERO UNO DI FONTANAFREDDA, RILEVATA ANNI FA DA FARINETTI – LA VENDITA DI EATALY A BONOMI E IL BAGNO DI SANGUE PER LE COOP