RESPONSABILI, IRRESPONSABILI E IRRICONOSCIBILI - MATTARELLA A CONTE: PLACA GLI ANIMI E TIENI IN VITA QUESTO GOVERNO - GIANNI LETTA E I FORZISTI BASITI DAVANTI A PAOLO ROMANI CHE GRIDA AL PERICOLO LEGHISTA E RADUNA PARLAMENTARI PER PUNTELLARE IL GOVERNO IN CASO DI FUORIUSCITA RENZIANA. MA COME? PROPRIO LUI CHE 5 MESI FA ERA IN SIRIA CON MARCO ZANNI, IL FALCO LEGHISTA, OGGI TEME SALVINI? C'È UN MOTIVO: LUI E ROTONDI...