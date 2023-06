I FASCINA-BOYS ALL’ASSALTO: OCCUPARE PIÙ POSTI POSSIBILE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI – CON LA DIPARTITA DI BERLUSCONI, IL POTERE DELLA “MOGLIE MORGANATICA” DEL CAV SI È ANNULLATO DI COLPO: TAJANI HA RICOMINCIATO A PARLARE CON LICIA RONZULLI, FINITA NEL MIRINO DELLA “RIORGANIZZAZIONE” VOLUTA DA FASCINA (CON MARINA BERLUSCONI) – IL CERCHIO MAGICO DELLA DEPUTATA DI PORTICI PUNTA A RIEMPIRE LE POSIZIONI NELLE SEZIONI LOCALI, MA PARALLELAMENTE È PARTITA LA MACCHINA DEL CONSIGLIO NAZIONALE, CHE DOVRÀ ELEGGERE IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE…

Era a un passo dal prendersi Forza Italia, ma ora tutto pare svanito. La scalata di Marta Fascina al vertice è rimasta a metà. La fidanzata di Silvio Berlusconi ha piazzato i suoi fedelissimi nei punti chiave del partito, ma la morte del Cavaliere ha tolto di fatto un ruolo alla deputata.

Cosa farà Marta? L'incognita resta, decisivo in questo senso sarà leggere il testamento di Berlusconi e più in generale capire quale ruolo immagini di ricoprire Marina, entrata e uscita mano nella mano con la «quasi moglie del padre» dal Duomo di Milano. Nel partito le porte sembrano già quasi chiuse.

«Farà quello che vorrà, è una nostra parlamentare», risponde il coordinatore Antonio Tajani, […] che […] per poter pacificare il partito è tornato a parlare con Licia Ronzulli e ora proverà a recuperare un rapporto anche con Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulè. Ovvero i dirigenti finiti nel mirino della «riorganizzazione» del Cavaliere, operata nel segno di Fascina.

«Non c'è un direttorio», hanno ribadito tutti, ma di fatto la condizione che Ronzulli ha posto è di archiviare la stagione di Marta. Non sarà facile però. I fasciniani resistono e mandano un messaggio a Tajani: siamo stati alleati per isolare Ronzulli e ora non possiamo finire emarginati.

Dalle parti dei fedelissimi di Fascina sono giorni di tristezza, ma anche di iper-attivismo: «Sta vivendo un momento molto doloroso, ma prima o poi Marta tornerà in Parlamento. E il suo ritorno farà rumore, molto rumore», spiega uno di loro. Il futuro di Forza Italia è tutto da scrivere e loro di quel futuro vogliono essere parte.

Il sentiero è stretto, ma i bergamaschi Alessandro Sorte (39 anni) e Stefano Benigni (che di anni ne ha 35), che insieme al trentaquattrenne Tullio Ferrante (già compagno di liceo di Marta e oggi sottosegretario alle Infrastrutture) e all'anatomopatologa e deputata Gloria Saccani Jotti (che per un pelo non è diventata ministra dell'Università), qualche idea su come restare nella cabina di comando ce l'hanno.

[…] il cerchio magico di Marta punta dall'alto a riversare sulla «moglie morganatica» almeno una parte del carisma berlusconiano e dal basso a occupare il più velocemente possibile le posizioni da cui si gestisce la vita locale del partito.

Un percorso parallelo a quello che partirà domani con il Comitato di presidenza, incaricato di fissare entro la fine di luglio il Consiglio nazionale (250 delegati) che eleggerà il presidente pro-tempore. Ovvero la figura che traghetterà Forza Italia al congresso e alla prova del fuoco delle elezioni europee.

E così, domani sera, il coordinatore lombardo Alessandro Sorte ha convocato tutti i quadri a Sesto San Giovanni per una riunione alla quale parteciperà telefonicamente anche Tajani. Mentre Stefano Benigni, altro Fascina-boy e responsabile dei giovani del partito, già oggi alle 18,30 ha organizzato un'assemblea nazionale via Zoom per lanciare in grande stile la festa "Azzurra libertà" che si terrà a settembre a Gaeta.

[…] Sorte si è occupato di indicare coordinatori e vice-coordinatori provinciali e cittadini, e allo stesso tempo di cominciare a immaginare alcune candidature per Bruxelles. Ma è proprio su questi nomi che il clima si è fatto ancora più rovente. In particolare non vanno giù le nomine a Milano di alcuni transfughi della Lega come gli ex consiglieri regionali Gianmarco Senna e Max Bastoni, come pure la tentazione di offrire all'europarlamentare leghista Angelo Ciocca (in rotta con Salvini […]) un paracadute per l'Europarlamento.

C'è chi è pronto a combattere, insomma. Ma c'è anche chi predica unità e pazienza. «Direttorio è una parola che non mi piace, meglio parlare di direttivo e comitato di presidenza, strumenti collegiali previsti dallo statuto – dice l'ex ministro forzista Paolo Romani, pronto a tornare –. Abbiamo davanti una prateria politica, come fu con il post-gollismo in Francia. C'è spazio per tutti a patto di non cercare vendette trasversali».

