FASSINO GUADAGNA 5MILA EURO AL MESE: PUÒ AVER RUBATO DI PROPOSITO UN PROFUMO DA 100 EURO? NO, E CONOSCENDO LA DISTRAZIONE E LA LEGGEREZZA CON CUI PARLA AL TELEFONO (REMEMBER: “ABBIAMO UNA BANCA”?) LA VERSIONE DELLO SMILZO EX SEGRETARIO DEI DS SEMBRA CREDIBILE – L’AUTODIFESA DI FRONTE “ALL’ODIO” ONLINE: “SONO UNA PERSONA ONESTA. NON HO MAI APPROFITTATO DEI MIEI RUOLI E DELLE MIE FUNZIONI” – MA IL SUO RACCONTO SAREBBE UN PO' DIVERSO DA CIÒ CHE HANNO REGISTRATO LE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA…

1. CHI HA VISTO IL FILMATO DI PIERO FASSINO RACCONTA: "SI VEDE IL DEPUTATO ENTRARE DIRETTO ALLO STAND DEI PROFUMI PER DONNA, TRASCINANDO UN TROLLEY. PRENDE LA CONFEZIONE DI CHANEL CHANCE DA 100ML, ALZA GLI OCCHI IN DIREZIONE DELLE TELECAMERE, SI GUARDA ATTORNO, SI APPARTA IN UN ANGOLINO, INFILA IL PROFUMO IN TASCA ED ESCE DAL DUTY FREE..."

2. EAU DE FASSINO

Estratto dell'articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

MEME SU PIERO FASSINO BECCATO CON UN PROFUMO IN TASCA AL DUTY FREE

[...] Piero Fassino è stato denunciato per il furto di una boccetta di profumo e la cosa non mi sorprende: si tratta di un evidente malinteso. Per quanto abbia dichiarato che il suo non è uno stipendio da nababbi, escludo che gli impedisca di acquistare una confezione scontata di eau de toilette .

[...] al duty-free di Fiumicino, [...] Fassino ha preso il corpo del reato dallo scaffale proprio nell’istante in cui gli suonava il cellulare. Neanche questa cosa mi sorprende: il destino si diverte a seminare coincidenze.

«Che fare?» si sarà detto l’onorevole profumatore. Posare la boccetta e prendere il telefono, visto che l’altra mano era già occupata a reggere il trolley? O sedersi sul trolley con la boccetta in una mano e il telefono nell’altra? Chissà perché certe scelte drammatiche capitano sempre ai leader di sinistra.

meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 7

Fassino ha optato per una terza via: ha messo il cellulare all’orecchio e il profumo in tasca, con l’intenzione, ovviamente, di passare alla cassa. Qui le versioni divergono: lui sostiene che un addetto si è accorto della sua mossa da prestigiatore e lo ha fermato; altri che Fassino sarebbe uscito dal duty sovrappensiero con il flacone nel cappotto, facendo impazzire la suoneria antitaccheggio. Di sicuro l’addetto non ha voluto sentire ragioni e lo ha denunciato. Quindi o non lo ha riconosciuto oppure [...] lo ha trattato come un qualsiasi altro cittadino. E questa cosa, piacevolmente, mi sorprende.

3. IL VIDEO DI FASSINO E IL PROFUMO IN TASCA AL DUTY FREE, ECCO COSA C’È NELLE IMMAGINI. LUI SI DIFENDE: “QUANTO ODIO”

Estratto dell'articolo di Paolo Varetto per www.lastampa.it

Per i mattinali della polizia, per gli uffici dei tribunali, la notizia è uguale a decine di altre: tentato furto nel duty free di un aeroporto. A renderla di rilevanza nazionale sono le generalità del denunciato raccolte da un agente della Polaria di Fiumicino lo scorso 15 aprile, un lunedì: Piero Franco Rodolfo Fassino, deputato della Repubblica, ex ministro della Giustizia, ex sindaco di Torino, ultimo segretario dei Ds.

CHANEL CHANCE, IL PROFUMO CHE PIERO FASSINO SI E' MESSO IN TASCA A FIUMICINO

Fermato da un vigilante privato perché nella tasca del giubbotto aveva un flacone di Chanel da 105 euro che non aveva pagato. «Ma è tutto un malinteso, una vicenda spropositata. Mi spiace, mi spiace tantissimo. Si getta un’ombra su quello che sono e sono sempre stato» ripete adesso, mentre i social fanno andare avanti a tutta velocità il tritacarne dei meme, delle condivisioni, degli insulti.

[…] L’unico punto controverso è se Fassino abbia raggiunto la barriera con gli allarmi antitaccheggio, che si sarebbero immediatamente messi a suonare «ma io non ricordo nessun suono, onestamente», oppure se sia stato adocchiato da un addetto della vigilanza mentre si aggirava con il suo trolley tra gli scaffali del reparto profumeria e nell’esatto istante in cui infilava la confezione nella tasca del soprabito.

[…] sembra quasi di vederla la scena, plasticamente raccontata in un comunicato che Fassino si è visto costretto […] a distribuire ai giornali […]. «Avendo il trolley in mano e il cellulare nell’altra […] e non avendo ancora tre mani, ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse. In quel momento si è avvicinato un funzionario della vigilanza che mi ha contestato quell'atto segnalandolo ad un agente di polizia».

meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 6

[…] le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso tutto, compreso il momento esatto in cui il flacone scivola nella tasca mentre il cellulare suona nell’altra e il trolley a impacciare i movimenti. Risultato, un agente della Polaria ha compilato la denuncia a carico di Piero Franco Rodolfo Fassino, professione deputato del Partito Democratico.

[…] Fassino descrive «il mio disagio che in queste ore è diventato anche il mio anche malessere» con voce flebile, rotta. «Mai e poi mai, in tutta la mia vita, mi sono appropriato di qualcosa che non fosse mio - garantisce - per questo sono tanto rammaricato. E mi rammarico perché questa vicenda può gettare un’ombra sulla mia immagine, su come io sono percepito e vissuto dalla gente».

«Mi spiace, mi spiace tanto, io sono una persona onesta - ripete - lo sono stato per tutta la vita e continuo a esserlo. Non ho mai approfittato dei miei ruoli e delle mie funzioni. Tutto questo non corrisponde a quello che sono, una immagine che non mi è mai appartenuta».

meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 5

Al netto del muro d’odio che si è alzato sui social, sui siti, un po’ dappertutto. C’è un unico commento: «Viviamo in un tempo in cui la cattiveria, ecco l’accanimento, sono ovunque, ben più diffusi che in passato. Ma lo ripeto, mi spiace, mi spiace tantissimo. Pensavo fosse un malinteso del tutto chiarito».

