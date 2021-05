FATE I FIGLI, TANTO PAGA DRAGHI - IL PREMIER AGLI STATI GENERALI DELLA NATALITÀ DAVANTI A PAPA BERGOGLIO: "DA LUGLIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE DIRETTO ALLE FAMIGLIE AD AUTONOMI E DISOCCUPATI, NEL 2022 ESTESO A TUTTI. LE RISORSE A BILANCIO AMMONTANO A OLTRE 21 MILIARDI DI EURO” - BERGOGLIO ELOGIA LA MISURA: “FINALMENTE L'ITALIA SI È DECISA…”

“Il governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne. Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l’assegno unico universale. Dal luglio di quest’anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, che nell’immediato vedranno un aumento degli assegni esistenti. Le risorse complessivamente a bilancio – ha poi illustrato il premier – ammontano ad oltre 21 miliardi di euro, di cui almeno sei aggiuntivi rispetto agli attuali strumenti di sostegno per le famiglie”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo agli Stati generali della natalità con Papa Bergoglio. E proprio il Pontefice ha poi espresso apprezzamento per la misura annunciata dal premier.

“Finalmente in Italia si è deciso di trasformare in legge un assegno, definito unico e universale, per ogni figlio che nasce. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie, che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo, e segni l’avvio di riforme sociali che mettano al centro i figli e le famiglie”.

