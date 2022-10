12 ott 2022 15:38

FATE PRESTO, MA NON TROPPO – LE CONSULTAZIONI AL QUIRINALE NON INIZIERANNO PRIMA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE, E IL NUOVO GOVERNO NON GIURERÀ PRIMA DEL 25 – ALLA MELONI VA BENE COSÌ, PER DUE RAGIONI: LA PRIMA È CHE AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 20-21, IN CUI SI DISCUTERÀ DEL TETTO AL PREZZO DEL GAS, DEVE ANDARE DRAGHI, CHE HA LO STANDING PER BATTERSI CON I COLLEGHI EUROPEI SUL TEMA. E POI, IL 23 E 24 ARRIVA A ROMA MACRON, PER INCONTRARE MATTARELLA…