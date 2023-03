14 mar 2023 15:35

FATE SAPERE A BEPPE SALA CHE NON PUÒ FARE BATTAGLIE IDEOLOGICHE USANDO COME ARMA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IL PREFETTO DI MILANO, SU IMPULSO DEL VIMINALE, CHIEDE AL COMUNE DI INTERROMPERE LA REGISTRAZIONE DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI CON DUE GENITORI DELLO STESSO SESSO. IN ASSENZA DI UNA LEGGE SULLE FAMIGLIE GAY O LESBICHE, IL SINDACO DI MILANO SALA AVEVA DATO MANDATO AGLI UFFICI DI RICONOSCERE I BAMBINI DELLE COPPIE OMOSESSUALI FREGANDOSENE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE...