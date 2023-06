FATTI PIU’ ALLAH - FRATELLI D'ITALIA VUOLE METTERE FUORI LEGGE LE MOSCHEE CREATE IN CAPANNONI, IMMOBILI PRIVATI, GARAGE, NEGOZI. IL DISEGNO DI LEGGE, PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA TOMMASO FOTI, CHIEDE DI ESCLUDERE LA NORMATIVA DI FAVORE CHE PERMETTE UN PIÙ FACILE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, MA LA STRETTA VALE SOLO PER LE CONFESSIONI RELIGIOSE “I CUI RAPPORTI CON LO STATO NON SONO REGOLATI SULLA BASE DI INTESE”. TRA LE PRINCIPALI RELIGIONI, SOLO QUELLA MUSULMANA NON PUÒ CONTARE SU UNA INTESA CON LO STATO ITALIANO…

Estratto dell’articolo di Alessandro Di Matteo per “la Stampa”

Fratelli d'Italia vuole mettere fuori legge le moschee create in capannoni, immobili privati, garage, negozi. Il disegno di legge presentato dal capogruppo alla Camera Tommaso Foti chiede di escludere la normativa di favore riservata alle proprietà di enti del terzo settore, che permette un più facile cambio di destinazione d'uso, ma la stretta vale solo per le confessioni religiose «i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese».

Inevitabile le polemiche dal momento che, guarda caso, tra le principali religioni presenti in Italia solo quella musulmana non può contare appunto su una intesa con lo Stato italiano. E, comunque, alla fine si potrebbe aprire una parrocchia in un garage, ma non una moschea, appunto. Formalmente, FdI vuole intervenire per evitare che vengano «aggirate le normative vigenti» in materia di urbanistica, come spiega il deputato meloniano Fabrizio Rossi. E la normativa, precisa, non avrebbe effetto retroattivo, «potrà produrre effetti solo per il futuro». […]

