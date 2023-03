6 mar 2023 10:50

IL FATTURATO CONTA PIÙ DELLE VITE DEGLI OPERAI – IL SEGRETO DI PULCINELLA SULLA MANCATA ZONA ROSSA IN VAL SERIANA: LA DECISIONE TARDÒ AD ARRIVARE PER LE PRESSIONI DEGLI INDUSTRIALI PREOCCUPATI PER LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL LOCKDOWN - L'EX SINDACO DI NEMBRO: "IO SAREI STATO DRASTICO, MA LE VARIE LOBBY LASCIARONO APERTI RISTORANTI E BAR" - UNO DEI PIÙ ATTIVI ERA IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA LOMBARDIA, MARCO BONOMETTI, CHE A MARZO 2020 CHIEDEVA ANCHE UNA CORSIA PREFERENZIALE PER OTTENERE UN FARMACO PER UN FAMILIARE... - VIDEO: LA CAMPAGNA "BERGAMO IS RUNNING"