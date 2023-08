FAZZOLARI TRASFORMERÀ PALAZZO CHIGI NEL COMITATO ELETTORALE DI GIORGIA MELONI – DIETRO ALLA NOMINA A COORDINATORE DELLA COMUNICAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO-IDEOLOGO-GHOSTWRITER C'È LA VOLONTÀ DELLA PREMIER DI “SPINGERE” ANCORA DI PIÙ L'ATTIVITÀ DEL GOVERNO IN VISTA DELLE EUROPEE – LEGA E FORZA ITALIA TEMONO DI ESSERE FAGOCITATE ALLE URNE. E DEL “BRACCIO AMBIDESTRO” DELLA DUCETTA DICONO: “HA IDEE A VOLTE UN PO’ PIROTECNICHE” – LE VOCI SUL DUALISMO TRA “FAZZO” E MANTOVANO

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “Il Foglio”

giovanbattista fazzolari giorgia meloni al senato

Palazzo Chigi diventerà un comitato elettorale permanente con vista sulle Europee nelle mani di Giovanbattista Fazzolari, braccio ambidestro di Giorgia Meloni. Pronto a dettare la linea e i tempi delle scelte politiche del governo. […]

La nomina a coordinatore della comunicazione del sottosegretario-ideologo-ghostwriter è solo – si fa per dire – l’ufficializzazione di un ruolo che “Spugna” ha sempre portato avanti da quando i patrioti sono alla guida del paese. Con la differenza – come svelato da questo giornale – che dal primo settembre l’incarico sarà ancora più ufficiale.

GIOVANBATTISTA FAZZOLARI IN VERSIONE 007

[…] Obiettivo: sfondare il muro del trenta per cento alle elezioni di giugno. Quelle che decideranno il peso di Fratelli d’Italia a Bruxelles. E’ la missione affidata a Fazzolari, l’amico geniale di Meloni, il sintetizzatore: in arte “Spugna”. “Preparato, con le sue idee a volte un po’ pirotecniche”, dicono al Foglio i vertici di Forza Italia.

E proprio nell’aggettivo pirotecnico (bum!) si nascondono i timori degli alleati della presidente del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il partito fondato da Silvio Berlusconi e la Lega sanno che dovranno distinguersi nei prossimi mesi per non farsi fagocitare alle urne e non passare dopo l’otto giugno da camerieri.

[…] Ecco, il ruolo di “Fazzo” – l’antifrancese, nonostante gli studi allo Chateaubriand e la passione per Hugo, ma anche il figlio di un diplomatico che non ama la mediazione – servirà a questo: a costruire il comitato elettorale del governo. Per Meloni è la “persona più intelligente che abbia mai conosciuto”, per gli alleati è un petardo pronto a esplodere.

alfredo mantovano giorgia meloni

Fazzolari in questi mesi ha fatto asse con il capo di gabinetto Gaetano Caputi, alimentando allo stesso tempo le voci di corridoio (chissà quanto ingigantite) di un dualismo con il felpato Alfredo Mantovano, sottosegretario di grandi relazioni e codici. “Giorgia – raccontano dalla Fiamma magica – tra i due non avrebbe dubbi su chi scegliere: uno è suo fratello, l’altro è una persona competente che le serve”.

Il primo è lui: Fazzolari, creatore del centro studi di Fratelli d’Italia, mente del programma. Prima del partito, poi del governo. Destra sociale e sovranismo in purezza, spruzzate di complottismo sulle banche, in passato battaglie contro il Green pass e timidezza sui vaccini: sempre tutto ragionato (a modo suo) secondo una coerenza ideologica che sembra inscalfibile.

giorgia meloni e giovanbattista fazzolari

Così Meloni stringe il cerchio. In un duplex con la nomina della sorella come responsabile della segreteria politica. Anche in questo caso è un messaggio da dare all’esterno perché il peso di Arianna in Via della Scrofa è noto anche ai muri. Nell’ansia di controllo della premier, la sua presenza è fondamentale.

[…] non ci sono solo i Gabbiani di Colle Oppio da tenere a bada (una decina di parlamentari legati a Fabio Rampelli, meloniani come tutti, ma critici sulla conduzione interna). C’è anche Giovanni Donzelli, uomo macchina del partito, anche lui meloniano – ci mancherebbe – ma in grado di costruirsi con il tempo una rete di parlamentari che a lui è molto legati. E’ il caso di tutti gli eletti, fra Camera e Senato, in Toscana, terra donzelliana, ma anche di Augusta Montaruli e, raccontano, Carolina Varchi.

giorgia arianna meloni

[…] Il motto dunque non cambia: io, patria e famiglia. Con tutti questi pensieri ieri Meloni è ritornata a Palazzo Chigi dopo le vacanze passate fra Puglia e Albania. Un’ora nel suo studio – con tanto di foto postata mentre prende appunti – per dare una rinfrescata ai dossier che l’aspettano. A partire dal Consiglio dei ministri di lunedì prossimo. [...]

GIOVANBATTISTA FAZZOLARI A CINQUE MINUTI MELONI FAZZOLARI alfredo mantovano giorgia meloni giovanbattista fazzolari giorgia meloni giovanbattista fazzolari pistolero