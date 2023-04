È FEDRIGA BIS! – IL PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA È STATO RIELETTO. AL MOMENTO PER IL LEGHISTA MASSIMILIANO FEDRIGA HA VOTATO IL 63,04% DEGLI ELETTORI (PIÙ DEL DOPPIO DELLO SFIDANTE DI CENTROSINISTRA MORETUZZO) - FRATELLI D'ITALIA CHE ALLE ELEZIONI POLITICHE AVEVA RACCOLTO IL 30% DEI VOTI SI FERMA AL 17,13% - IL TERZO POLO SPROFONDA E VIENE PERFINO SUPERATO DALLA CANDIDATA NO VAX...

MASSIMILIANO FEDRIGA - ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

1. CRESCE VANTAGGIO FEDRIGA: 63,04% SU 29,55% DI MORETUZZO

(ANSA) - Quando sono state scrutinate le schede di 755 sezioni su 1.360, per Massimiliano Fedriga hanno votato 151.768 persone, pari al 63,04%. Per l'antagonista di centrosinistra, Massimo Moretuzzo, hanno invece votato 71.145 persone, pari al 29,55%. A seguire, Giorgia Tripoli (11.323 voti; 4,7%) di Insieme uniti e il candidato del Terzo polo Alessandro Maran (6.498; 2,7%)

2. ELEZIONI IN FRIULI VENEZIA GIULIA, I RISULTATI IN DIRETTA | VINCE FEDRIGA, FRENATA DI FDI (17,1%). LA CANDIDATA NO-VAX SUPERA IL TERZO POLO

Estratto da www.corriere.it

Elezioni Friuli Venezia Giulia - Massimiliano Fedriga - Alessandro Maran - Massimo Moretuzzo - Giorgia Tripoli.

«Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini». Lo ha detto oggi il presidente uscente Massimiliano Fedriga a seguito dei dati delle elezioni regionali che gli attribuiscono la vittoria.

«Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente - ha detto ancora Fedriga - rappresenta un orgoglio e uno sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente al fine di conseguire gli obiettivi del nostro programma». Infine Fedriga ha inteso rivolgere un ringraziamento agli altri candidati per la lealtà del confronto elettorale. […]

massimiliano fedriga attilio fontana matteo salvini

La lista di Fratelli d’Italia frena rispetto alle Politiche del settembre scorso quando aveva superato il 30%. Quando è stato scrutinato il 15% delle sezioni il partito di Giorgia Meloni si «ferma» al 17,13. [...]

Lega Fvg per Salvini premier, che sostiene Fedriga, si assesta al 17,7 %, con 551 sezioni

scrutinate su 1360. Fratelli d’Italia per ora ha la stessa percentuale, 17,7%. […] La vera sorpresa — mentre lo spoglio alle regionali in Friuli Venezia Giulia è ancora in corso — sembra essere il risultato che sta raccogliendo la candidata Giorgia Tripoli, portabandiera della lista «Insieme liberi» che dà voce al popolo no vax e no green pass.

GIORGIA TRIPOLI