FEDRIGA, IL MIGLIOR ALLEATO DI GIORGIA MELONI PER DEPOTENZIARE SALVINI – IL GOVERNATORE LEGHISTA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA PREMIER SONO IN OTTIMI RAPPORTI: SI SENTONO SPESSISSIMO E NON SOLO PER QUESTIONI ISTITUZIONALI – FEDRIGA, INSIEME A ZAIA, È IL FRONTMAN DELLA FRONDA MODERATA DEL CARROCCIO, INSOFFERENTE PER LA SVOLTA MAL-DESTRA DEL “CAPITONE”, CHE “NON STA PAGANDO SUI TERRITORI” - PER CACCIARE MATTEO E FAR CONTENTA GIORGIA, POTREBBE MOLLARE LA LEGA PER LA LIGA VENETA E “SVUOTARE” LA LEADERSHIP DEL VICEPREMIER…

[…] Nella manica di “Io so’ Giorgia” è nascosta un carta per riportare la Lega all’ovile: il governatore del Friuli, Massimiliano Fedriga, con cui ha un ottimo rapporto. Tant’è che la Melona lo incontrerà l'8 marzo, in occasione della festa della donna, nel primo pomeriggio al Teatro Verdi di Pordenone. A Fedriga, per riuscire a far cacciare a colpi di scopa Salvini, come successe all’epoca a Bossi, è sufficiente una mossa: mollare la Lega per la Liga Veneta, portandosi appresso Zaia, cui interessa solo la riconferma di presidente del Veneto. A quel punto, a un Capitone svuotato, senza leadership, potrebbe anche partire l’embolo di un Papeete2… […]

2. IL CARROCCIO E LE TENSIONI AL NORD LA PREMIER TRATTA CON FEDRIGA

Estratto dell'articolo di Ilario Lombardo per "La Stampa"

Si sentono spesso, spessissimo e potrebbero dire che lo fanno perché lo impone il ruolo, lei presidente del Consiglio, lui presidente della Conferenza Stato-Regioni. Ma, a quanto pare, Giorgia Meloni e Massimiliano Fedriga hanno anche avuto tempo e modo di parlare di politica, e più nello specifico della crisi della Lega di Matteo Salvini.

A Pordenone, due settimane fa, i due si sono visti a margine della firma per i patti di coesione tra Regione Friuli-Venezia Giulia e governo. Con loro ci sono i ministri Raffaele Fitto e Luca Ciriani. Hanno giusto il tempo di scambiare qualche battuta, in mezzo alla calca che li trascina tra il palco del teatro e il bar.

Si sono già sentiti al telefono altre volte, di recente. Meloni non vuole troppo insistere e fare domande sullo stato di salute del Carroccio che possano imbarazzare Fedriga. Ma, secondo quello che riferiscono fonti di Fratelli d'Italia, nel confronto con la premier il governatore leghista si è lasciato andare a un commento. Questo: «La linea scelta da Salvini non sta pagando sui nostri territori».

Fedriga è uno dei colonnelli della Lega, più volte indicato come uno dei possibili successori del segretario, ormai in continua emorragia di consensi. Una frana che non si ferma più e che nasce nelle spiagge del Papeete, la Waterloo romagnola che ha segnato politicamente Salvini nel 2019.

Nel suo orizzonte, Fedriga, almeno nel breve, non vede questo incarico. […] il governatore sa che potranno essere solo le Europee a segnare il destino di un partito che era nato con il sogno del Nord e del federalismo, e che invece è diventato il capofila dell'internazionale nera, con il paradosso che gli eredi del neofascismo ora sono i conservatori che flirtano con i Popolari, mentre la Lega si è accasata nel gruppo Identità e Democrazia con xenofobi, tedeschi in odore di neonazismo, nazionalisti che minimizzano su Vladimir Putin e l'invasione dell'Ucraina.

Fedriga, come il veneto Luca Zaia , […] non crede che andando più a destra si riconquistino i voti perduti. Soprattutto in quelle terre che hanno creduto e forse ancora credono, ma più svogliatamente, nell'utopia di Umberto Bossi, immaginata esattamente 40 anni fa.

Meloni non vuole forzare. Dissimula una coesione nella coalizione di centrodestra che esiste come calcolo cinico, per evitare contraccolpi sul governo, ma è pura finzione […]. La premier ha dato mandato di non rispondere ai controcanti e ai distinguo quasi quotidiani di Salvini. Gli toglie, però, uno dopo l'altro, tutti gli argomenti, tutti i campi dove tenta ogni volta di spostare la battaglia politica. Osserva il disfacimento del vicepremier leghista, […] mentre vede crescere i malumori e sente raccontare di parlamentari scontenti che assumono pose correntizie. […]

